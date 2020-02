Vücudunu yaralarla kaplanan kardeşler yardım eli bekliyor

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde yaşayan Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur (2), halk arasında \'kelebek hastalığı\' olarak bilinen bir deri hastalığı olan epidermolizis bülloza ile mücadele ediyor.

Kemalpaşa Mahallesi\'ndeki evlerinde yaşamlarını sürdüren çiftin çocukları Can ve Yağmur bir kelebek kanadı kadar hassas cilde sahip olunması ile belirti veren kelebek hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor.

Geçimlerini halı yıkarak karşılayan Göküş çifti, çocuklarının yaralarına örtülen ilaçlı yara bezini temin etmekte zorlandıklarını belirtirken anne Merve Göküş, \"Çocuklarım gözlerimin önünde eriyor. Acıyı çeken bilir. Ben kimseden para pul istemiyorum, bize sadece yara örtülerini versinler başka bir şey istemiyorum. Her sabah kalktığımda bu çocuklara pansuman yapmam gerekiyor. Kalkıyoruz, çocukların yaraları perişan bir şekilde kanıyor, kıyafetleri vücutlarına yapışıyor. Normal bir insan bile bir yeri yaralansa kan kaybetse doktora gider. Ben her gün çocuklarımın kan kaybetmelerine şahitlik ediyorum\" dedi.

HASTANE \'İHALE YAPILMADI\' DİYOR

Çocukların kaşıntılı yaralarına çözüm için mutlaka ilaçlı yara bezi alınması gerektiğini kaydeden baba Kayhan Göküş ise \"Çocuklar ciltleri kaşıdıkları zaman su toplanması oluyor. Su toplayınca da yaraya dönüşüp enfeksiyon kapıyor. Çocuklarımın her yeri yara. Tarsus Devlet Hastanesi\'nden temin ettiğimiz yara örtüsü olarak nitelendirilen ilaçlı bezi ihalesi yapılamadığı için hastaneden alamıyoruz. Dışarıdan alacak ekonomik gücümüz de yok. Bu nedenle çocuklarım bu şekilde yaralarla yaşamını sürdürüyorlar. Özel ilaçlı malzeme olmadığı için bezi yapışıyor, kıyafetleri yapışıyor. Ayaklarındaki yaralar sargı bezine yapışıyor. Biz devletimizden bu konuda yardım istiyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI