VPN'siz ve engelli internette ne yapılabilir?

Twitter, Facebook ve WhatsApp’a gelen erişim engelleme kapsamı önceki gün itibarıyla bir üst seviyeye çıkarılmış durumda. Dün gelen VPN servislerine engelleme kararıyla birlikte, en yaygın VPN hizmetleri kullanılamaz hale geldi. Sosyal medya ve WhatsApp’a erişmek isteyen kullanıcılar için VPN’in de yeterli olmadığı bir dönem başladı. Teknik tedbirin boyutu büyüdükçe, erişim seçenekleri de azalıyor.

Gazete Duvar'dan Erdal Kaplanseren'in haberine göre; önceleri basit bir DNS değişikliği sayesinde engellenmiş sitelere girmek ve uygulamaları kullanmak mümkün olurken, en etkili çözüm olan VPN bile bugün işlevimi yitiriyor. Çünkü en etkili seviyede engelleme uygulaması yapılıyor.

Doğal yollardan bir site veya uygulamaya erişemeyince devreye alınan yöntemlerin çoğu güvenlik açıkları barındırıyor. VPN kuşkusuz kurumsal güvenlik için normal şartlarda kullanılan bir yöntem ve erişim engeli olan ülkelerde sınırları kaldırmak için kullanılıyor. VPN’in de kullanılamadığı durumlarda, geriye pek fazla yöntem kalmıyor. Daha doğrusu kullanıcı olarak biraz daha teknik risk almak anlamına geliyor. Özellikle Proxy yöntemiyle giriş yapmak için kullanılan sitelere dikkat etmek gerekiyor.

VPN servisleriyle, belli merkezi sunucular üzerinden internete açılma yönteminin yanı sıra; kullanıcıların, oluşturdukları ağlarda birbirlerinin üzerinden anonim olarak sitelere bağlanması da mümkün. Bunu sağlayan “peer to peer”, yani kullanıcıdan kullanıcıya sistemler bulunuyor. Bu sistemde kabaca anlatmak gerekirse; kullanıcılar bir yazılım sayesinde aynı ağa dahil olan başka kullanıcıların bilgisayarlarını sıçrama noktası olarak kullanıp internete erişiyorlar. Tıpkı VPN’de olduğu gibi bilgileri şifrelendiği için takip edilemiyorlar ve engellenmiş sitelere de giriş mümkün oluyor. Elbette peer to peer ağlarını kullanmanın da bazı teknik sakıncaları olabiliyor.