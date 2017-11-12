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Sağlık

Vosvos tutkunları, lösemili çocukları unutmadı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan 'Vosvos' diye tabir edilen otomobillerin tutkunlarının oluşturduğu Samvos Derneği, lösemili çocuklara dikkati çekmek için düzen etkinlikte lösemili çocuklara şehir turu attırdı

12 Kasım 2017 21:03

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bulunan \'Vosvos\' diye tabir edilen otomobillerin tutkunlarının oluşturduğu Samvos Derneği, lösemili çocuklara dikkati çekmek için düzen etkinlikte lösemili çocuklara şehir turu attırdı.
Samsun\'da bulunan Samvos Derneği ile Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) iş birliğinde, \'Lösemili Çocuklar Haftası\' kapsamında, lösemili çocuklara dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi. Lösemi hastası çocuklar ile Vosvos otomobil sahipleri Atakum İlçesi\'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde bir araya geldi. Süslenen otomobillere lösemili çocuklar ve ailelerini alan dernek üyleri daha sonra şehir turu attırdı. Lösemiye karşı duyarlı olunmasını gerektiğini söyleyen Samvos Derneği Eş Başkanı Haluk Özmen, şöyle dedi:
\"Burada LÖSAM ile birlikte bu mücadeleyi veren çocuklara katkı vermek istedik. Bu çocuklara sahip çıkmamız gerekiyor, duyarlı olmamız gerekiyor, toplumu bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Onların hepsi bizim canımız, geleceğimiz. Ben katılan tüm arkadaşlarımı canıgönülden kutluyorum.\"
Gezi sonrasında dernek üyleri, lösemili çocuklar ve aileleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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