Volvo, 19 bin adet aracını geri çağırmaya hazırlanıyor

Volvo, ABD'de tam 19.149 adet modelini etkileyecek kapsamlı bir geri çağırma işlemi başlattı. İsveçli üreticinin ilk bulgularına göre bu geri çağırmanın arkasında sorunlu emniyet kemerleri yatıyor.

Üretici, sorunun tedarikçilerden kaynaklandığını belirten bir açıklama yayınladı. AutoLiv tarafından geliştirilen bu emniyet kemerlerindeki kilitler belirlenen özelliklere göre üretilmediği için tehlike arz ediyor. Sorunun özellikle isofix noktalarında bulunuyor olması da çocukları tehlikeye atıyor. Volvo şu anda araçların testlerine devam ediyor olsa da geri çağrılan modeller hızlıca yeni parçalar ile değiştirilecek.

Geri çağrılacak araçların listesi ise bir hayli uzun: 2021 Volvo XC40 ve XC40 Recharge (1 Aralık 2020 ve 25 Mart 2021 tarihleri arasında üretilmiş), 2020-2021 Volvo V60 (23 Kasım 2020 ve 6 Temmuz 2021 tarihleri arasında üretilmiş), 2020-2021 Volvo XC60 ( 23 Kasım 2020 ve 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında üretilmiş), 2020-2021 Volvo S60 (1 Aralık 2020 ve 28 Temmuz 2021 tarihleri arasında üretilmiş), 2020 Volvo V60CC (24 Kasım 2020 ve 16 Şubat 2021 tarihleri arasında üretilmiş) ve 2020 Volvo XC90 (19 Kasım 2020 ve 29 Haziran 2021 tarihleri arasında üretilmiş).

Volvo şimdiye dek bu sorun ile ilgili bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtiyor. 1 Eylül'den itibaren geri çağırmalara başlayacak olan üretici şu anda bu araçların sahiplerine uyarı geçmiş durumda.