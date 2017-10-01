Voltaire Ödülü Turhan Günay'a: Kendi ülkesinde cezalandırılan birinin, dünya tarafından ödüllendirilmesi paha biçilemez

2017 Uluslararası Yayıncılar Birliği Prix Voltaire ödülü İsveç- Göteborg’da yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu sene tarihinde ilk kez iki kişiye verilen ödülü, terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla cezaevinde 9 ay tutuklu kalan Cumhuriyet Kitap Yayın Yönetmeni Turhan Günay ile kapatılan Evrensel Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Cavit Nacitarhan aldı. Yurtdışına çıkış yasağı olduğu için Turhan Günay’ın ödülünü almaya kızı Elif Günay gitti.

Elif Günay, yüzlerce yayıncının katıldığı törende ödülü alırken şöyle dedi:

“Kendi ülkesinde sadece yaptığı iş yüzünden cezalandırılan bir insanın dünya tarafından aynı sebeple ödüllendirilmesi gerçekten de paha biçilemez bir şey. Babam adına, Uluslararası Yayıncılar Birliği’ne, verilen mücadeleyi ödüllendirdikleri ve Türkiye’deki duruma dikkat çektikleri için teşekkür ederim”

Ödül, Norveç Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Prix Voltaire ödülünün kime verileceğine karar vermekle yükümlü Uluslararası Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı olan Kristen Einarsson tarafından verildi.

Göteborg Kitap Fuarı’nda düzenlenen panelde Elif Günay, Cavit Nacitarhan, Kristen Einarsson, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ve Türkiye Yayıncılar Birliği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Yonca Cingöz, Türkiye’de yayıncılığın geleceği hakkında konuştular.