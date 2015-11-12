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Dünya

Volkswagen'e ilk ceza Brezilya'dan

17 bin 057 Amarok pikap aracın geri çağırılması ve programın da yenilenmesine karar verildi

12 Kasım 2015 22:44

Egzoz gazı skandalı nedeniyle birçok ülkede araçlarını geri çağırmak zorunda kalan Alman otomativ devi Volkswagen’e ilk para cezası Brezilya’dan geldi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Çevre Koruma Dairesi İBAMA, VW'ye skandal nedeniyle 50 milyon Real (yaklaşık 12,4 milyon Euro) ceza verilmesini kararlaştırdı. 

Ayrıca, VW’nin Brezilya kolu VW do Brasil’in 17 bin 057 Amarok pikap aracı geri çağırması ve programı yenilemesi de kararlaştırıldı. Brezilya’da VW’ye verilen cezanın mevcut yasalar çerçevesinde verilebilecek en yüksek ceza olduğu belirtiliyor. Brezilya’da Volkswagen’in üç adet otomobil ve bir motor fabrikası bulunuyor. İstihdam ettiği işçi sayısı ise 20 bin.  

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