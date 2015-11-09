Volkswagen suçlu arıyor



Volkswagen (VW) denetleme kurulu emisyon skandalıyla ilgili araştırmanın ara değerlendirmesini yapmak üzere bugün toplanıyor. Tröstün Wolfsburg'daki merkezinde yapılacak olan, yeni denetleme kurulu başkanı Hans Dieter Pötsch'ün yönetimindeki toplantıda 20 kurul üyesi hazır bulunacak. Buluşmada, milyonlarca araçta yapılan manipülasyonun sorumlularını bulmakla görevlendirilen Amerikan Jones Day avukatlık ofisinin ilk raporu görüşülecek.

İşyeri temsilciliği başkanı ve VW'nin ikinci büyük hissedarı olan Aşağı Saksonya eyaletinin başbakanı Stephan Weil denetleme kurulu toplantısının hazırlıklarını tamamlamak üzere sabah saatlerindeki başkanlık divanı toplantısında bir araya geldiler. Dizel motorlu araçlardaki emisyon değerleri manipülasyonunun ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından ortaya çıkarılması VW'yi 80 yıllık tarihinin en derin krizine sürüklemiş ve şirket 8,5 milyon otomobili servise çağırmak zorunda kalmıştı. VW aynı zamanda benzin motorlu 800 bin aracın, yakıt sarfiyatını düşük göstererek karbondioksit emisyon değerlerini manipüle ettiğini de itiraf etmek zorunda kalmıştı. Tröst hakkında bütün dünyada resmi makamlar tarafından araştırma yürütülürken avukatlık şirketleri de sahiplerinin tazminat taleplerini yargıya taşımak üzere dava dosyası hazırlıyor.