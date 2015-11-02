Bilim insanları: Volkswagen bu yıl sonuna kadar ABD'de 60 kişinin ölümüne neden olabilir

Bilim insanları, Alman otomobil devi Volkswagen’in dizel motorlu araçları üzerinden yaptığı emisyon hilesinin ABD’de yıl sonuna kadar 60 kişinin ölümüne neden olabileceğini iddia etti. Yapılan bir çalışmada, şirketin emisyon skandalı nedeniyle oluşacak hava kirliliği nedeniyle, kronik bronşit başta olmak üzere solunum yollarıyla ilgili hastalıklarda da artış yaşanabileceği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) bilim insanlarının yaptığı çalışmaya göre, Volkswagen’in emisyon standartlarını değiştiren yazılım nedeniyle, ABD şartlarının 40 kat fazla emisyon salan araçları testten geçirebildiği ifade edildi.

MIT’ten Steven Barrett, “Hayatlarımızda zaten belirli başlı riskler vardı ama fazla emisyon da artık bir diğer küçük risk unsuru oldu. Volkswagen’in emisyon hilesi düşünüldüğünde, bu durumda gelecek yıla kadar ya da en kötü ihtimalle on yıl içinde en az 60 kişinin hayatını kaybetme riski bulunuyor” dedi.

Bilim insanlarının çalışmasında, ABD’de sağlık hizmetlerinde de kronik bronşit başta olmak üzere solunum yollarıyla ilgili hastalıklarda artış yaşanabileceğine işaret edildi.

Volkswagen, dizel otomobillerinde yaptığı hava kirliliği testlerindeki manipülasyon yapmış, araçlarını geri çekmek zorunda kalmıştı.