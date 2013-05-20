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Spor

Volkan ve Sabri A Milli Takım'a alınmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga eden Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu kadroya dahil edilnmedi

20 Mayıs 2013 20:19

A Milli Takımımızın, 24 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenleyeceği Almanya hazırlık kampının kadrosu belli oldu. Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde yaşanan olaylar sonrasında kadroya giremeyecekleri öğrenilen Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu, A Milli Takım kadrosuna alınmadı.

24 Mayıs Cuma akşamı Ataköy Sheraton Otel'de kampa girecek olan Milliler, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 11.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Paderborn'a hareket edecek.

hurriyet.com'da yer alan habere göre, A Milli Takım, kamp süresince Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayacak. Millilerimiz, 28 Mayıs'ta Letonya ile Duisburg'daki Schauinsland-Reisen-Arena'da karşılaşacak. Müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

Kampın ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını Millilerimiz, 31 Mayıs Cuma akşamı Slovenya ile Bielefeld'deki Schüco Arena'da oynayacak. Bu maç TSİ 20.00'de başlayacak. Kafile, karşılaşmanın ardından TSİ 00.50'de Paderborn'dan yurda dönecek.

 

Volkan ve Sabri kesik yedi!

 

Ligin 33. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde kavga ettikleri için PFDK'dan ceza alan oyuncular Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu da aday kadroya dahil edilmedi.

İşte A Milli Takım kadrosu:

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