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Spor

Volkan Demirel: Sabri tırnaklarını uzatmış heralde, takım olarak bizi tahrik etmeye gelmişler

Demirel: Yayıncı kuruluş da Sabri ile yaşadığımız pozisyonu ve haklı olduğumu gösterir umarım

13 Mayıs 2013 11:18

Dün gece Fenerbahçe'nin Galatsaray karşısında 2-1 üstünlüğüyle sonlanan derbide Galatasaraylı oyuncu Sabri Sarığlu ile kavga eden Volkan Demirel derbiyi ve Sabri ile yaşadaığı tartışmayı değerlendirdi. Volkan Demirel "Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Buraya takım olarak bizi tahrik etmeye gelmişler. Oyuna da provoke etmek için girdi." şeklinde konuştu.

İşte Demirel'in açıklamaları:

"Kazanmak mutluluk verici. Penaltı ile 1-0 geri düştük. Çok iyi mücadele ettik. Taraftarımız tadını çıkarsın. Sabri tırnaklarını uzatmış herhalde. Buraya takım olarak bizi tahrik etmeye gelmişler. Oyuna da provoke etmek için girdi. Yayıncı kuruluş da Sabri ile yaşadığımız pozisyonu ve haklı olduğumu gösterir umarım. Takımımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Galibiyeti tüm annelere ve Fenerbahçeli annelere armağan ediyorum. Biz gönüllerin, sevginin, inancın takımıyız. Kupalar alınır, sezonlar biter ama Fenerbahçelilik asla son bulmayacak."

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