Sabri Sarıoğlu: Volkan anneme küfür etti

Galatasaray takım kaptanı Sabri Sarıoğlu, derbinin ardından ilk kez konuştu. Sabri, Volkan Demirel ile derbinin son dakikalarında yaşanan kavgayı anlattı. Sabri, Volkan Demirel’in kendisine küfür ettiğini söyledi.

Sabri, "Normalde konuşmayacaktım, yukarıda Allah var. Ben kendimi biliyorum. Görüntülerde kimin küfür ettiği, kimin saygısızlık yaptığı çok açık ve net şekilde belli. Son dakikada sert bir müdahele yaptı bana olmaması gereken yerde. Kendisine ılımlı bir şekilde 'Volkan ne gerek var, neden böyle yapıyorsun' dememe rağmen anneme ağıza alınmayacak küfürler etti. Dışarıdaki bir insana yüz yüze bu kelimeleri kullansanız Allah korusun cinayet bile çıkabilir. Çok sinirlendim ve kendimi tutamadım. Verdiğim görüntülerden dolayı özür dilerim ama o an sinirlerime hakim olamadım. Galatasaray Kulübü'nün kaptanıyım ben, bu sorumluluğu her zaman biliyorum, o tatlı yük de beni yormuyor. Nerede nasıl davranmasını çok iyi biliyorum. Takımımı yalnız bıraktığım için takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Kötü görüntü verdiğim için de taraftarlardan özür diliyorum. Yalan beyanlar veren Volkan'ı da kınıyorum, en kısa zamanda bunu düzeltmesini bekliyorum yoksa Volkan diye birini tanımıyorum. Şampiyon olduk çok mutluyuz. Derbiyi de kazanmak isterdim ama olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz, önemli olan lig sonu şampiyon olmaktır, biz de bu şampiyonluğu kazandık" dedi.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, Meireles'in davranışı hakkında ise kaptan, "Yemekte olaydan haberim oldu. Kendi karakter yapısı ve terbiyesizliği diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kendi içerisindeki sorunudur, bizi ilgilendirmiyor. Yaptığı hiç hoş karşılanacak bir davranış değildi" diye konuştu.

Derbinin ardından bıçaklanarak öldürülen taraftar hakkında da konuşan Sabri, "Futbol terörü bir kez daha sahnedeydi. Ölümün rengi ve takımı olmaz. Genç kardeşimize Allah'tan rahmet ve ailesini de sabırlar diliyorum. İnşallah böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.