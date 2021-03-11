Volkan Konak, ekranlara dönüyor

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, ekranlara yeniden dönme kararı aldı.

Karadeniz müziği denince akla ilk gelen isimlerden olan Volkan Konak, sosyal medya paylaşımı ile ekranlara döneceğini duyurdu.

54 yaşındaki sanatçı, müzik programlarının ekranlarda yer almaya başladığı bu dönemde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, çok yakın bir zamanda ‘Kuzeyin oğlu Volkan Konak’ programının tekrar başlayacağını açıkladı. Müzikal hazırlık, teknik ve dekor çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten sanatçı, programının hangi kanalda yer alacağını ve yayın tarihi konusunda kanal yönetiminin bilgi vereceğini belirtti.

MedyaRadar'da yer alan habere göre, daha önce Show TV'de yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni adresi bu kez Star TV olacak.