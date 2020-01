Volkan Demirel'den Gökhan Gönül açıklaması

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gitmesine üzüldüğünü ancak kararına saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

Volkan Demirel, Arda Turan'ın düştüğü duruma üzüldüğünü belirterek bu durumun daha kötüsünü kendisinin yaşadığını söyledi.

Fenerbahçe Topuk Yaylası tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyen Demirel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Güzel bir ortam var. Avrupa standartlarında bir tesis var. Bizden sonra faydalanacak takımlar da var. Güzel yemekler çıkıyor. Sezon başı kampı yorucu geçiyor. Hayırlı bir sezon olur.

Takımla çalışamıyorum ama en gencinden yaşlısına kadar herkes istekli. Kendime gelince çok iyi bir sezon başı geçiriyorum. En kısa zamanda sahalara geri döneceğimi düşünüyorum. İstanbul'a döndüğümüzde ciddi hazırlık maçları başlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hazırlanacağımızı düşünüyorum. 2-3 senedir bilinen sakatlığımda, ama hiçbir zaman vakit bulamadım. Bu safhaya gelmemişti doktor kontrolünde iğnelerimiz oluyordu. Son safhada diz ve topuğa kadar inince ağrı ameliyat masasına yatmak zorunda kaydık. İki tane omzumdan sakatlık geçirdim ama hiçbir zaman ameliyat olmadım. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. İyi ki ameliyat olmuşum tüm ağrılarımdan kurtuldum. Çektiğim acıları bir ben bilirim. Gayet iyiyim.

Her maçta oynamak isteyen bir oyuncuyum durumum ne olursa olsun. Sahada Fenerbahçe formasını her zaman giymeyi isterim. Doktorların düşüncesine saygı duymak lazım. Ben amatörce hareket edebilirim. Her zaman formayı giymek isterim ama doktorlar izin verir mi bilemem. Her zaman sahada yerimi alıp takım için mücadele etmeye hazırım.

Buradan hiçbir arkadaşımın gitmesini istemezdim. iyi ve kötü bir mücadele verdik. Benim için isim fark etmez isimler önemli değil gidenin arkasında bir şey demek doğru olmaz kendi tercihidir kendi yolunu tercih etmiştir. Biz futbolcular olarak keşke burada kalsalar aynı mücadeleyi devam ettirseydik. Başarıyı yakalamıyoruz ama bazı şeyleri yaşamak lazım ki başarının tadı çıksın. Çok zorluklar yaşadık malum süreçten sonra ondan önceki sezonda kaçırdığımız son dakika şampiyonluklar var gelecek sezon da yaşayacağımız birçok zorluklar var. Mücadele verdik gitmeleri beni üzdü kendi düşünceleri ve tercihleridir.

Yeni futbolcular gelir, bazı futbolcular gider, futbolun doğasında var. Ölene kadar burada oynayacak diye bir kaide yok. Herkes için hayırlı olsun. Yeni gelen arkadaşlarla Fenerbahçe ruhunu hazmetmiş kabullenmiş insanlarla yolumuza devam edeceğiz.

Büyük takımlar arasında geçmişte de oldu, bundan sonra da transferler olacaktır. Futbol öyle bir yere gidiyor ki artık doğuştan fenerliler bu çok anormal olabilir. Bana sorarsan ben öyle düşünemem çünkü ben doğuştan F.Bahçeliyim. Böyle geldim böyle gideceğim. Benim de sözleşmem bitiyor ama ben Türkiye'de F.Bahçe'den başka bir takımdan oynamayı düşünmüyorum. Gönülden sözleşmeliyim F.Bahçe'ye. Ben ölene kadar bu imza vardır. Beni çağırırlarsa otururum konuşurum söylemezlerse de başka bir şey yok. Biz böyle geldik böyle gideriz.

Benim zamanımda da prim olayları oldu. Bunlar aile içinde kalacak şeyler. Kavgalar da alınan da verilen de içeride kalmalı. Dışarıya çıkması yakışmaz. Prim konusunda söyleyeceğim fazla bir şey yok. Prim almaları da haklarıdır bence. Ne kadar aldıklarını bilmiyorum hiçbir zaman sormadım. Beni ilgilendirmiyor. Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasını isterim. Ama olmadı bu turnuva da öyle bitti, Önümüzdeki turnuvalara bakacağız layık olduğumuz yere geleceğiz. Kamplarda ve hazırlık maçlarında yeni gelenlerle iletişimi kurmaya çalışacağız. Her gelen yeni arkadaşımızı içimize kolay adapte ediyoruz. Zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Futbolun dili bir saha içinde fazla konuşmaya gerek yok, bazen bir hareketle bazen bir bakışınızla anlatabiliyorsunuz. İletişim sorunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Her sene değişik isimler oluyor yeni isimler geldi bu sezon da.

Hedefimiz şampiyonluk. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar her dalda sadece futbolda değil. Elimizden geldiği kadar Fenerbahçe formasını layıkıyla taşıyıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak için savaşacağız elimizden geldiği en iyi mücadele edeceğiz.

Ailene küfür edilse siz özür diler misiniz, dilemezsiniz ben de kimseden özür dilemem. Milli takımı bırakmam söz konusu değil bu konuda kimse beni aramadı. Ben milli takımda oynamak istediğimi her yerde dile getirdim. Kızıma eşime aileme küfür edildiği için G.Saray stadında olduğu için kasıtlı olduğu için kızdım. Aynı şeyleri yaşıyoruz. O gün bazı şeylere dikkat çekmek istedim ama suçlu ben oldum vatan haini oldum başka lakaplar yakıştırıldım. Emin olsunlar orada yapılanlardan en çok ben üzüldüm ben empati yapıyorum onlar da yapsın o an yaşadıklarımı o anki durumu. Sahada olsaydım o gün daha farklı şeyler olacaktı kendi karakterimi biliyorum. O günkü sartlar onu gösterdi mecbur kaldım isteyerek yapmadım. Türk futbolu adına kendimi ateşe attım bu futbolcular olarak konuşuyoruz G.Saray stadında olmuyor bu tarz tepkilerle diğer statlarda karşılaşıyoruz. Ben Volkan Demirel olduğum için G.Saray taraftarı da beni sevmediği için bu tepkilerle karşılaştım. BU olay biraz daha zirve yaptı.

O gün yaptığım son derece haklı ve doğru olduğunu, futbolcular arasında konuştuğumuzda herkes şikayetçi ama onu yaptığımda kimsenin benim gibi düşünmediğini ortaya çıktı. Şimdi benim haklı olduğum ortaya çıktı. Bana da yapılanlar yanlıştı, Arda'ya yapılan da çok büyük yanlıştı. Yurtdışında oynuyorsunuz. Milli takımın başarısı için gelmiş insanlar var. Sonuçla endeksli olarak istenmeyen olaylar oluyor sonra derece yanlış."