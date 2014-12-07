Volkan Demirel 'vatan haini' tezahüratına çıldırdı

Balıkesirspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı karşılaşmada sarı-lacivertli futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e yönelik tepkiler üzerine Volkan Demirel, maç sonunda taraftarlarla tartıştı.

Emre Belözoğlu'nun ayağına her top gelişinde Balıkesirsporlu taraftarlardan protesto sesleri yükseldi.

Aynı şekilde Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci Volkan Demirel de protestolardan nasibini aldı. Taraftarlar Volkan'ı da protesto etti.

Volkan Demirel maç bitiminde sahayı terkederken, kendisine 'vatan haini' diye bağırılmasına sinirlenerek, bir anda tribünlere yöneldi. Kendisine laf atan taraftarların üzerine doğru yürüyen tecrübeli kaleci, sahada görevli polisler tarafından sakinleştirildi.