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Spor

'Meireles'in asistini Emrullah smaçla tamamladı'

Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta Balıkesirspor kalecisi Emrullah'ın yediği gol sosyal medyada tartışma yarattı

06 Aralık 2014 23:36

Balıkesirspor kalecisi Emrullah, 40. dakikada Meireles'in şutunda takım arkadaşından seken topu içeri tokatlayınca, sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Karşılaşmanın 40. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Meireles, ceza alanının sağ çaprazından kaleye vurdu. Önündeki savunma oyuncusundan sekip havalanan topu ön direkte karşılayan kaleci Emrullah, topu içeri yumruklayınca maçın ilk golü geldi. Bu gol sosyal medyada büyük yankı yarattı ve Emrullah için çok sayıda tweet atıldı.

İşte o tweetlerden bazıları

@Selcuksft: Emrullah ne yaptın oğlum sen, bu ülkede elinden top sektiren kaleci 6 ay yatıyor içeride... 

@HamzahanBayrak: Kötü oynamamıza rağmen gol attık. Büyüksün Emrullah. 

@demarqesports: SON DAKİKA: Soyunma odasında Balıkesirspor kalecisi Emrullah'a tazyikli su ile işkence yapıldığı söyleniyor! 

@erginaslan: Meireles'in asistini Emrullah smaçla tamamladı. 

@alperaky: Golü atan zaten Emrullah'ın kendisi; Ne diye kaleci hatası olsun ki.

 

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