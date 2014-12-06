Meireles üçlük attı: 0-1

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Balıkesirspor'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Meireles'inr yaptığı ortada, Balıkesirspor kalecisi Emrullah topu elinden kaçırınca, Fenerbahçe 1-0 öne geçti.
Karşılaşma 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona ererken, sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İki takımın 11'leri
Balıkesirspor: Emrullah - Uğur, Kulusic, Hasan, Bülent - Jabbie, Eray, Aykut, Alanzinho - Sercan, Gökhan Ünal.
Fenerbahçe: Volkan - Gökhan, Alves, Bekir, Caner - Mehmet Topal, Meireles, Emre - Kuyt, Sow, Webo
Maçın önemli dakikaları
Maçın ilk atağını Fenerbahçe gerçekleştirdi. 4. dakikada, Kuyt'un sağ kanattan ceza alanına ortaladığı topu Balıkesirspor defansı uzaklaştırdı.
9. dakikada Kuyt'un orta sahadan gönderdiği uzun topu önünde bulan Sow, çaprazdan ceza sahasına girer girmez, öne çıkan kaleci Emrullah Şalk'ın üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı. Top, az farkla yandan dışarı çıktı.
11. dakikada, Jabbie'nin Sow'a yaptığı faulün ardından, sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Caner Erkin'in ceza sahasında ortaladığı meşin yuvarlağı kaleci Emrullah Şalk uzaklaştırdı.
Balıkesirspor, ilk atağını 15. dakikada Sercan Yıldırım ile yaptı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Sercan Yıldırım'ın yerden ortasında topu Caner Erkin uzaklaştırdı.
21. dakikada, sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu kullanan Meireles'in ortasında topu, Balıkesirspor savunması kafayla uzaklaştırdı.
Maçın 24. dakikasından itibaren şiddetini artıran ve yaklaşık 5 dakika süren yağmur nedeniyle sahanın ağırlaşması, futbolculara zor anlar yaşattı.
40. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Meireles'in sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı top, doğrudan kaleye gitti. Kaleci Emrullah Şalk, hatası nedeniyle elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1
45. dakikada Alanzinho'nun sol kanattan verdiği pasta topun gelişine vuran Jabbie'nin şutu, az farkla dışarı çıktı.
Maçın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
İkinci yarısına iki takımın da oldukça düşük tempoda başladığı maçın 61. dakikasında, kullanılan köşe vuruşunda topun arkasına Bülent Cevahir geçti. Bülent'in ortasında iyi yükselen Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top, az farkla üstten auta çıktı.
68. dakikada, Mehmet Topal'ın pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasında Kuyt'tan seken meşin yuvarlak, kaleci Emrullah Şalk'ta kaldı.
70. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Alanzinho'nun ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Volkan Demirel yumruklarıyla uzaklaştırdı.
73. dakikada Balıkesirspor, beraberlik şansını kullanamadı. Eray Ataseven'in pasında sol kanatta topla buluşan Sercan Yıldırım, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Balıkesirsporlu oyuncuların kale önünde dokunamadığı topu Caner Erkin, arka direkte kornere attı.
82. dakikada korner atışını kullanan Meireles'in ortasında ön direkte iyi yükselen Selçuk Şahin'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
Ligde 38 yıl sonra yapılan maçı Fenerbahçe, 1-0 kazandı.