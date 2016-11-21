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Spor

Volkan Demirel: Geçmişe bakıldığında beraberliklere sevinen bir takım

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, galibiyeti taraftara armağan etti

21 Kasım 2016 01:20

Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, Galatasaray'ın Kadıköy'de beraberliklere sevinen bir takım olduğunu söyledi.

Volkan, sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa şunları söyledi: "Alışılagelmiş bir durum oldu. Biz buna alıştık, Galatasaray'ın da alışması lazım dedik. Geçmişe bakıldığında, beraberliklere sevinen bir takım. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. İsteğimiz futbolu sahaya yansıttık. Güzel bir maç oldu, güzel bir derbi oldu. Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum. Bugün muazzam bir taraftarımız vardı. 

Maçları kazanmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok. Ben fiziğim elverdiği sürece, burada kalmak istiyorum. Boş kağıda imza atarım. Ben olduğum sürece gelenek devam edecek."

 

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