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Spor

Fenerbahçe'nin yabancıları Galatasaray'ı boş geçmiyor

Son 13 yılda sarı-kırmızılıların ağlarını 9 golle en fazla havalandıran isim Alex de Souza oldu

21 Kasım 2016 01:02

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın gollerini atan Robin van Persie, 2003'ten bu yana sarı kırmızılar'ın ağlarını havalandıran 11. yabancı oyuncu oldu.

Galatasaray ağlarını 9 kez havalandıran Alex de Souza, bu süreçte forma giyen 15 oyuncu arasındaki ken golcü isim oldu.

Alex'i 3 golle Mert Nobre, 2'şer golle, Pierre Webo, Deivid de Souza ve Dirk Kuyt takip ediyor.

Daniel Güiza, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Mateja Kezman, Moussa Sow ise 1'er gol attı.

Galatasaray ağlarını havalandıramayan isimler ise Mamadou Niang, Fernandao, Henri Bienvenu ve Emmanuel Emenike oldu.

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FenerbahçeGalatasarayvan PersieAlex de Souzagol

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