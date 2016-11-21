Fenerbahçe'nin yabancıları Galatasaray'ı boş geçmiyor

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın gollerini atan Robin van Persie, 2003'ten bu yana sarı kırmızılar'ın ağlarını havalandıran 11. yabancı oyuncu oldu.



Galatasaray ağlarını 9 kez havalandıran Alex de Souza, bu süreçte forma giyen 15 oyuncu arasındaki ken golcü isim oldu.



Alex'i 3 golle Mert Nobre, 2'şer golle, Pierre Webo, Deivid de Souza ve Dirk Kuyt takip ediyor.



Daniel Güiza, Nicolas Anelka, Pierre van Hooijdonk, Mateja Kezman, Moussa Sow ise 1'er gol attı.



Galatasaray ağlarını havalandıramayan isimler ise Mamadou Niang, Fernandao, Henri Bienvenu ve Emmanuel Emenike oldu.