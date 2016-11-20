Gelenek değişmedi, Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0 yendi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Fenerbahçe, sahasında en son olarak 1999'da yenildiği Galatasaray karşısında kurduğu büyük üstünlüğü devam ettirdi.



Ülker Stadı'nda konuk ettiği ezeli rakibini Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 yenen Fenerbahçe, sarı-kırmızılar karşısındaki yenilgisizlik serisini 17 yıla çıkardı.

Eren Derdiyok korkuttu!

Fenerbahçe maça baskılı başladı ve 6. dakikada Volkan Şen'le gole yaklaştı. Ancak daha sonra Galatasaray oyundaki baskıyı kırdı ve maç orta saha mücadelesine döndü.



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İlk yarı golsüz bitecek diye beklerken, 45'te Robin van Persie, Fenerbahçe'nin kaleye giden ilk şutunu gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da maçın büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, 66'da Wesley Sneijder'i kenara alırken oyuna giren Lukas Podolski oldu.



71'de de sakatlanan Eren Derdiyok'un yerine Cavanda oyuna dahil oldu. Ancak sonradan oyuna giren isimler Galatasaray için katkı yapmazken, 78'de Serdar Aziz'in hatasından Fenerbahçe penaltı kazandı. Robin van Persie, penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Fenerbahçe derbide ezeli rakibini 2-0 yendi.



Üstüste 4. maçını kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla lidirlik koltuğundaki Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Son 4 maçta 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Galatasaray ise 20 puanda kaldı ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Neustaedter, de Souza, Alper Potuk (Dk. 90+1 Salih Uçan), Volkan Şen (Dk. 85 Emenike), Sow, Van Persie (Dk. 85 Chahechouhe)

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Carole, Tolga Ciğerci, de Jong, Sinan Gümüş (Dk. 46 Yasin Öztekin), Sneijder (Dk. 66 Podolski), Bruma, Eren Derdiyok (Dk. 71 Cavanda)

Goller: Dk. 45-78 (penaltı) Van Persie (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 16 Sinan Gümüş, Dk. 29 Carole, Dk. 41 Tolga Ciğerci, Dk. 72 Cavanda, Dk. 73 de Jong, Dk. 76 Serdar Aziz (Galatasaray), Dk. 24 Van Persie, Dk. 37 Skrtel (Fenerbahçe)



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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden notlar



Karşılaşmanın önemli anları



İki takım, "15 Temmuz'u unutmayacağız" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların vuruşu ile başladı.

1. dakikada Alper Potuk ceza alanına girdi ancak top auta çıktı.

7. dakikada Sow'un ortasında penaltı noktasında topla buluştu Hakan Balta son anda yetişerek topu kornere gönderdi. Köşe vuruşundan sonuç gelmedi.

9. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Sneijder'ın pasında topla buluşan Bruma'nın ceza alanı dışından şutu kaleci Volkan'da kaldı.

15. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşundan sonuç gelmedi.

16. dakikada Sinan Gümüş karşılaşmadaki ilk sarı kartı gören oyuncu oldu.

20. dakikada 0-0 geride kalırken, topla oynama yüzdeleri Galatasaray'ın yüzde 60, Fenerbahçe ise yüzde 40.

23. dakikada ceza alanı içine sağ çaprazdan giren Volkan Şen'in şutu auta çıktı.

24. dakikada van Persie, Bruma'ya yaptığı faulden ötürü sarı kart gördü.

29. dakikada Alper Potuk'u ceza alanı içine girmeden düşüren Carole sarı kart gördü.

31. dakikada van Persie'nin kullandığı serbest vuruş, kale direğinin hemen üstünden dışarı çıktı.

37. dakikada Eren Derdiyok'la hava topuna çıkan Skrtel, yaptığı hareketten ötürü sarı kart gördü.

42. dakikada Tolga Ciğerci, Alper Potuk'u düşürdü, hakem Cüneyt Çakır, sarı kartını gösterdi.

44. dakikada Şener sol kanattan topu getirdi, van Persie'nin vuruşu ağlara gitti ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İkinci yarı Fenerbahçeli futbolcuların vuruşu ile başladı.

47. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Şener'in ortasında topla buluşan Volkan Şen'in vuruşu kornere çıktı. Köşe vuruşunda Jozef de Souza'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

55. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza alanı dışından şutu, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

63. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Sow'un, ceza alanına çevirdiği topa Sabri son anda ayak koydu.

66. dakikada Sneijder'ın yerine Podolski oyuna girdi.

68. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşta, Eren Derdiyok bir süre sakatlık geçirdi. Cavanda, Eren Derdiyok'un yerine oyuna girdi.





72. dakikada Cavanda sarı kart gördü.

73. dakikada orta sahada Alper Potuk'a sert müdahelede bulunan De Jong sarı kart gördü.

77. dakikada Fenerbahçe'de van Persie'nin kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

88. dakikada Podolski ceza alanına girdi ancak, Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

Hakem Cüneyt Çakır, karşılaşmayı 5 dakika uzattı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.