Volkan Demirel: Beraberliğe sevinmedik; düşüncemiz Beşiktaş'a çelme takmaktı

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, “Beraberliğe sevindiler” yorumlarına, “Böyle bir sonuca sevinmeyiz. Düşüncemiz bu maçta Beşiktaş’a çelme takmaktı ve bunu da başardığımıza inanıyorum” cevabını verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş’ın Brezilyalı oyuncusu Talisca ile girdiği tartışma hâlâ gündemde olan ve derbinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Volkan Demirel, “Fenerbahçe beraberliğe sevindi” yorumlarına sert tepki verdi. Asla böyle bir düşüncede olmadıklarını dile getiren tecrübeli file bekçisi, “Beraberliğe sevinen bir takım değiliz. Bizim düşüncemiz, Vodafone Arena’da Beşiktaş’a bir çelme takmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Artık zirvedeki şampiyonluk çekişmesi Beşiktaş ile Başakşehir arasında olacak. Biz de Türkiye Kupası hedefimize yöneleceğiz” yorumunu yaptı.

Fabri’ye destek çıktı



Son saniyede attıkları beraberlik golündeki pozisyonda hatası bulunan Siyah-Beyazlılar’ın kalecisi Fabri’ye de sahip çıkan Volkan, “Beşiktaş’ın zirvede yer almasında en büyük pay sahibi olan futbolcularının başında kaleci Fabri geliyor. Bir kalemde bu başarıyı silmek doğru olmaz. Onun adına çok üzücü bir maç oldu. Son dakika talihsizliği yaşadı. Maalesef bunlar kalecilerin kaderidir” diye konuştu.