Volkan Demirel, Alex'e veda etmediği iddialarına ne dedi?

Fenerbahçeli kaleci, Alex de Souza ile sorun yaşadıkları iddialarını yalanlarken, "Benim Alex ile kavga ettiğim, konuşmadığım dedikodusu yayılmış. 8 senedir sıkıntı yaşamadık kaptan ile! Bu dedikodular maksatlı çıkarılıyor" dedi.

Alex'e veda tweet'i atmadığı için eleştirilen milli kaleci, "Takımca kaptana yakışır şekilde veda edeceğimizden şüpheniz olmasın. Neden veda tweeti atmadığımı soranlara; gelene hoşgeldin tweet'i olur ama gidene hoşçakal tweet'i olmaz" diyerek kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Selçuk da yazdı

Fenerbahçeli bir başka oyuncu Selçuk Şahin de neden hoşçakal yazmadığı hakkındaki eleştirilere "Kaptana neden koşçakal tweeti atmadığımı soranlar var... 8 yıldır beraber oynadığım kaptanıma böyle sanal alemden hoşçakal demek bana yakışmaz, biz kaptanımızı bize yakışır şekilde uğurlamasını biliriz" diyerek cevap verdi.