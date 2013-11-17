Volkan Arslan'dan 'Puğar' ile Karadeniz'e ikinci selam

Volkan Arslan'ın, ilk albümü Kayde’den sonra iki yıllık bir emek sonucu ortaya çıkardığı Puğar, yine Kalan Müzik imzasını taşıyor. Albümün adı, Karadeniz'de "pınar" anlamında kullanılan "puğar"dan geliyor. Puğar albümünün lansman konseri 19 Kasım Salı günü Jolly Joker İstanbul'da, Volkan Konak ve Seçluk Balcın'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

Volkan Arslan'ın ikinci Albüm'ü Puğar için Kalan Müzik'in yayımladığı basın bülteni şöyle:

Pek çok önemli ismin aranjör olarak destek verdiği albümde bir de sürpriz yer alıyor. İlk albümünde Karadeniz şarkılarını tüm Türkiye’nin sevmesini sağlayan Şevval Sam ile bir düet yapan Volkan Arslan, Puğar albümünde üç önemli isimle düet yaparak dinleyicilerine güzel bir müzik ziyafeti sunuyor. Karadeniz şarkılarını kendisine has yumuşak üslubuyla söyleyen Volkan Konak, sesinin naifliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Zuhal Olcay ve sesini renkler arası gezdiren Merve Kayacan Puğar albümünde Volkan Arslan’a eşlik ediyor.

Önemli bestecilerin de katkı sunduğu albümde anonim eserlerin yanı sıra Volkan Arslan bestesi olan 5 adet eser yer alıyor.