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Spor

Vodafone Arena hangi maça yetiştirilmeye çalışılıyor?

Stadın Mart sonuna bitirilmesi planlanıyordu

20 Şubat 2016 12:46

Bitmesi heyecanla beklenen Vodafone Arena’da sona gelindi, koltukların yarısından çoğu takıldı. Stat, Süper Lig'de 9 Nisan Cumartesi günü oynanacak Bursaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Beşiktaşlılar, Vodafone Arena'ya kavuşmak için gün sayıyor. Neredeyse bütün gününü stattan sorumlu yönetici asbaşkan Umut Güner ile birlikte Arena inşaatında geçiren Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde kurmaylarıyla yaptığı toplantıda bazı hesaplamalar yaptı.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; madde madde Vodafone Arena notları şöyle:

 

1- 3 yılda 'artı'ya geçilir

 

Yolun başında 100 milyon dolar olarak hesaplanan maliyetin son dönemde bir miktar artış göstermesi, eleştiri konusu olmuştu. Yönetim bu konuda hesaplarını yapmış durumda. Stattan tam olarak 3 yıl sonra artıya geçmeyi planlayan yönetim, sonrasında localar ve kombinelerin yeniden satışı ile daha yüksek bir gelir elde edecek.

 

2- Kısa sürede 10 milyon lira

 

Locaların tümünü satan, kombinelerin de tamamını bitiren siyah-beyazlı kurmaylar, ‘yan gelir’ üzerinde duruyor. Bu konuda da iddia büyük. İnönü Stadı’nın yıllık geliri olan 10 milyon TL’nin, yeni stat açıldıktan sonra sadece yan ürünler olarak görülen büferestoran gelirleri ve Kartal Yuvası’ndaki satışlarla kısa sürede kulübün kasasına girmesi bekleniyor.

 

3- İlk maç Bursaspor mu?

 

Arena ne zaman açılacak? Fikret Orman son dönemde çalışmaları en üst düzeye çıkarmış, gece-gündüz 800 kişi mesai yapar hale gelmişti. Hedef, Mart sonuna stadı bitirmekti. Ancak bu tarihe stadın yetişmesi zor. Bu nedenle Arena’nın kapılarını 9 Nisan’daki Bursaspor maçıyla açması için çaba harcanıyor.

 

4- Hibrit çime dönüş

 

Başlangıçta ‘hibrit çim’ olarak planlanan zemin konusunda, açılış tarihinin gecikmemesi için stada önce rulo çim serilmesi, sezon sonunda hibrite geçilmesi gündeme gelmişti. Ancak stat ile başkan kadar ilgilenen asbaşkan Umut Güner, rulo çim serme fikrinden vazgeçtiklerini ve yine hibrit çime döndüklerini açıkladı.

Bu arada, stadyum inşaatında hızla sonra yaklaşılıyor, koltukların yarısından fazlası takıldı. Çelik çatı inşaatının tamamlanmasının ardından çatı kaplama işlemine geçildi. Çatı kaplama işlemenin önümüzdeki ay içinde tamamlanması planlanıyor.

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