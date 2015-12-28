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Vodafone Arena'nın çimleri TFF'den

Beşiktaş'ta inşaatı devam eden Vodafone Arena'nın çimleri için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müjdeli haber geldi

28 Aralık 2015 20:08

Vodafone Arena’da çatı montajının tamamlanmasının ardından zemin çalışmalarına geçilecek ve çim serme işlemi başlayacak. Bu çalışmanın startı önümüzdeki ay verilecek ve burada devreye TFF girecek.

Fanatik'te yer alan habere göre; Futbol Federasyonu, Beşiktaş’a Vodafone Arena’nın zemini için 3 milyon TL’lik alacaklarına karşılık yardımda bulunacak ve bir anlamda sahanın yapımını üstlenmiş olacak.

Siyah-beyazlılar, Ümraniye’deki sahayı 500 bin Euro’ya yenilemiş ve zemini hibrit çimle kaplanmıştı. Arena’nın zemini de hibrit çim olacak fakat burada hem alttan ısıtma hem de özel bir drenaj sistemi yapılacak. Son 50 yıl içinde İstanbul’da metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı öğrenildi. Bunun yüzde 100 fazlası suyu boşaltabilecek bir pompa sistemi kurulacak.

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