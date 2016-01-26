Vodafone Arena'nın açılışı ertelenebilir!

Vodafone Arena'da bu kez de semerlerin 40 santim yüksek olması sebebiyle yeniden montaj yapılacak. Semerlerin yeniden imal edilmesi stadın açılış tarihini geciktirebileceği iddia edildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Faik Gürses'in haberine göre, 6 kedi yolunda toplam 84 adet semer görünüyor. Semerler kaynak yapılarak takılıyor. Bu da vinçlerin Ocak sonuna kadar zeminde kalacağı anlamına geliyor ki, inşaatın uzama nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu gecikme semerlerin yeniden imalatını gerektirdiği için 40 cm yükseklik Beşiktaş'a bayağı zaman kaybettirmiş durumda.

Kullanılan malzeme yüksek standartlarda

*İç kısımlarda kullanılan malzemenin yüksek standartlarda olduğu vurgulanıyor. Vodafone Arena'da her şey 1.sınıf olarak yapılıyor. Tuvaletler ve lavabolar gerçekten tek kelimeyle harika.

*Giriş kısımlarında turnikelerin konulacağı yerlerde imalatlar hızlı bir şekilde devam ediyor...

*Aydınlatma armatürleri stada getirildi. Armatürlerin yeni hesaplarla örtüşmemesi bir sorun olarak gösteriliyor ama büyük problem olmadığı da ifade ediliyor.

*Aydınlatma hesabı 3-4 gün içerisinde bitirileceği kaydedildi.

*Bir diğer zorlukda kamera ve canlı yayın için yeterli görüş sağlanamaması. Statın aydınlatmasının 3500 Lüx'lük olmadığından yeniden hesaplanacağını gösteriyor.

*Stadın içerisinde fotoğraf çekmek yasak. Özellikle ölümlü kaza sonrası çok sıkı denetleme olduğu gelen haberler arasında.

*Koltuk montajı kar yağışından dolayı yapılamıyor. Ancak Şubat sonu bitirilmesi öngörülüyor.



Şubat ayında açılabilir

*Bu kadar sıkıntı ve aksiliklerin yanında, Beşiktaş Müzesi'nin açılması için Başkan Fikret Orman'ın talimat verdiği bir başka olumlu gelişme.

*Bir diğer sürpriz ise, Vodafone Arena, Kartal Yuvası Şubat ayında açılması.

*Stadın seyirci girişlerinde korkulukların büyük bölümü bitmiş gözüküyor. Şubat sonu seyirci girişleri tamamen sonlanacağı ifade ediliyor.



Soyunma odalarındaki kot farkı

*Futbolcuların soyunma odaları vs gibi yerlerde tavan alçak kaldığından yeniden kot verildiği ortaya çıktı. (2.30 yükseklik kötüymüş).(Boyko-Gomez gibi uzun boylu oyuncuların sıkıntı çekeceğinden, yeniden gözden geçiriliyor)

5 metre geri çekildi

Gezi Olayları'nda Beşiktaş'lıların ön plana çıkması sonrası inşaatta 5 metrelik bir geri çekilme (onaylamama) yapıldığı bir başka olumsuz gelişmeydi.



Vodafone Arena'nın planları 50-55 bin kişilik olarak ilk etapta gerçekleştirilmişti. Şu anda seyirci kapasitesi 41-43 bine inmiş durumda. Nedeni 5 metre yükseğe çıkamamak.