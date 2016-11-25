Vodafone Arena geçit vermiyor

Beşiktaş evinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmazken, rakibi Başakşehir ise deplasmanda gol yemiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Karşılaşma 26 Kasım Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Kritik maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Evinde ortalama 3 gol atıyor

Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 6 dış saha, 5 iç saha maçı oynadı. Bu maçlarda rakip ağları toplam 23 kez sarsan siyah-beyazlı ekipte gollerin 14'ü iç sahada, 9'u ise dış sahada geldi.



Vodafone Arena'da oynanan 5 maçta rakip ağlara 14 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri Dolmabahçe'de maç başına neredeyse 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.

Başakşehir dış sahada açılıyor!

Turuncu-lacivertli takım hem iç sahada hem de dış sahada ligin en yüksek istatistikleriyle mücadele ediyor.



Beşiktaş'a konuk olacak olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dış sahada adeta gol yemiyor. Ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Medipol Başakşehir, dış sahada en golcü takım durumunda.



Turuncu-lacivertli ekip sadece dış sahada en golcü yanıyla değil, gol yememesiyle de ligin en iyisi. Başakşehir ligde geride kalan 11 haftada dış sahada oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.