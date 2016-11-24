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Spor

12. haftanın hakemleri açıklandı

Lider Başakşehir'le Beşiktaş arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek

24 Kasım 2016 18:50

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Beşiktaş arasında Vodafone Arena'da 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak haftanın önemli maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.

12. haftanın hakemleri

25 Kasım Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Barış Şimşek

26 Kasım Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Arda Kardeşler

16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa 

19.00 Antalyaspor-Adanaspor: Halis Özkalfa

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

27 Kasım Pazar 

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

28 Kasım Pazartesi

20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

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