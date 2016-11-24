12. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Lider Medipol Başakşehir ile ikinci sıradaki Beşiktaş arasında Vodafone Arena'da 26 Kasım Cumartesi günü oynanacak haftanın önemli maçını, Cüneyt Çakır yönetecek.
12. haftanın hakemleri
25 Kasım Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Bursaspor: Barış Şimşek
26 Kasım Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor: Arda Kardeşler
16.00 Akhisar Belediyespor-Kasımpaşa: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor-Adanaspor: Halis Özkalfa
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
27 Kasım Pazar
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Fırat Aydınus
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
28 Kasım Pazartesi
20.00 Atiker Konyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya