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Spor

Beşiktaş'ın belalısı Başakşehir!

Beşiktaş, Başakşehir ile yaptığı 18 maçtan sadece 4'ünü kazanabildi

25 Kasım 2016 12:50

Spor Toto Süper Lig'de 26 Kasım Cumartesi günü lider ile karşılaşacak Beşiktaş, kendisi gibi namağlup rakibine karşı galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 18 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

İki ekip arasında 16'sı Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 18 resmi maçtan 4'ünü Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

 

Lig maçlarında 9 beraberlik

 

İki ekip Süper Lig'de 16 kez karşılaştı, Beşiktaş 4, Medipol Başakşehir 3 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 9 maç da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 20 golüne, turuncu-lacivertli ekip 18 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı, ikinci yarıdaki müsabaka 2-2 bitti.

Beşiktaş son 11 resmi maçta 2 kez kazanabildi
Beşiktaş, galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 11 resmi maçtan sadece 2'sini kazanabildi.

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