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Spor

"Vodafone Arena açılışının basın akreditasyonları Cumhurbaşkanlığı denetiminde yapılacak"

Vodafone Arena Stadı'nın resmi açılışı 10 Nisan'da yapılacak

02 Nisan 2016 13:54

Vodafone Arena Stadı'nın açılış törenine gelecek Divan Kurulu üyeleri ve basın mensuplarının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından denetleneceği öne sürüldü. 

Cumhuriyet gazetesinden Sami Gürel'in imzasıyla yayımlanan haberde, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taraftarca protesto edilme olasılığı nedeniyle, Bursaspor maçından 1 gün önceye alınan açılışına sadece Beşiktaş Kongre üyeleriyle Saray’ın uygun göreceği kişilerin davet edileceği yeni stadın 10 Nisan basın akreditasyonlarının da Saray denetiminde yapılacağı öğrenildi. Açılış törenini izlemek isteyen gazetecilerin isim listesinin Saray tarafından onaylanacağı, yine muhalif yayın organlarının 10 Nisan’daki törenine alınmayabileceği de sızan bilgiler arasında" ifadeleri kullanıldı.

"Stat açılışına 'Saray' onayı" başlığıyla yayımlanan (2 Nisan 2016) haber şöyle: 

Gezi parkı eylemleri sırasında inşaatına başlanıp yapımı tamamlanan ve 10 Nisan pazar günü yapılacak törenle hizmete girecek olan eski adıyla İnönü, yeni adıyla Vodafone Arena Stadı’nın açılışı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taraftarca protesto edilme olasılığı nedeniyle, Bursaspor maçından 1 gün önceye alınan açılışına sadece Beşiktaş Kongre üyeleriyle Saray’ın uygun göreceği kişilerin davet edileceği yeni stadın 10 Nisan basın akreditasyonlarının da Saray denetiminde yapılacağı öğrenildi. Açılış törenini izlemek isteyen gazetecilerin isim listesinin Saray tarafından onaylanacağı, yine muhalif yayın organlarının 10 Nisan’daki törenine alınmayabileceği de sızan bilgiler arasında.

 

Divan listesini istediler

 

Cumhurbaşkanlığı makamının, sadece basın akreditasyonuna karışmadığı, törene davet edilen 2600 kişilik Divan Kurulu üyelerinin isim ve TC numaralarının da Saray’a iletileceği belirtildi. Beşiktaş’ın Divan Kurulu üyelerinin eksiksiz açılışa gelmesi için Saray ile yakın temasta olduğu ve başkan Fikret Orman’ın, “Liste aynen onaylansın” ricasında bulunduğu iddia edildi.

 

Kimler gelecek?

 

Stadın açılışına, 2600 civarında Divan Kurulu üyesinin yanı sıra, futbol camiasının seçkin isimleri davet edilecek. Ayrıca Saray’a ve AKP’ye yakın kişilerin de açılışta yer alması bekleniyor. Bu duruma Beşiktaşlı üyelerle taraftar ise tepkili.

 

Orman: Şampiyonluğu Arena’da kutlayacağız

 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah- Beyazlı kulübün dergisindeki yazısında yeni statları Vodafone Arena’da şampiyonluğu taraftarlarlar birlikte kutlayacaklarını belirtti. İşte Orman’ın yazısından satırbaşları:

* Göreve geldiğimizde en önemli hedefimizin, kişi ve kurumlara bağlı olmayan çağdaş bir Beşiktaş’ı yaratmak olduğunu açıklamış ve “Güneşli günler çok yakında gelecek” demiştik. İşte Vodafone Arena, bu hedefimizi gerçekleştirmek için atılmış en önemli adımımızdır ve güneşli günlerin başlangıcıdır.

* Tüm zorluklara rağmen, futbol takımımız sizlerin inancı ve desteğiyle her sezon şampiyonluğa oynadı. Öncelikle benimle birlikte ellerini taşın altına koyan yönetici arkadaşlarıma, Vodafone başta olmak üzere tüm sponsorlarımıza, bu stadın yapılması için tuğla koyan Beşiktaşlılar’a, bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve Vodafone Arena’nın yapımında çalışan tüm emekçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı, bu gurur hepimizin...

* Açılış için geri sayıma başladık. Öncelikle 10 Nisan günü devlet protokolü ve Divan Kurulu üyelerimizle resmi açılış yapacağız. İlk maçımızı ise 11 Nisan günü oynayacağız. Açılış etkinliklerimiz yaz aylarında da devam edecek. 3B yapmak istiyoruz; Beşiktaş, Barcelona ve Bayern Münih olarak hazırlık maçları oynama niyetimiz var. Aynı zamanda gönül ortağımız Vodafone ile büyük konserlere imza atmak istiyoruz.

* Türkiye’nin incisi semtimizde yaptığımız Vodafone Arena’da şampiyonluğu hep birlikte kutlayacağız. Lider futbol takımımız ve camiamızla birlikte, mutlu sona kilitlenmiş durumdayız. Her biri final niteliğinde olan 8 maç var önümüzde. Bunların üçünü, sizlerin desteğini alarak evimizde oynayacağız. Sizlerden ricam, takımımız Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz.

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