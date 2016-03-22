Vodafone Arena, Erdoğan'ın katılımıyla seyircisiz açılacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'nın açılış tarihini 10 Nisan Pazar olarak açıkladı. Orman, "Stadın resmi açılışını 10 Nisan'da gerçekleştireceğiz. Devlet protokolü bu tarihte yapılacak. Açılışı taraftara uygun yapmak isterdik ama ülkemizde yaşanan sorunlar nedeniyle maalesef yapamıyoruz. İlk maçımızı ise 11 Nisan Pazartesi günü oynayacağız. Bursaspor maçıyla taraftar açılışını yapmış olacağız" diye konuştu.

Radikal'de yer alan habere göre, Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, "Çevre düzenlemesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor. İnanıyorum ki o da yetişecek. Şampiyonlukta da geriye saymaya başladık. Kupayı Vodafone Arena'da kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir saray yaptık"

Beşiktaş Başkanı, "Şu ana kadar 147 locayı sattık, sırada bekleyen 20 kişi var hala. Binin üzerinde kişiyle burada çalıştık. Burayı yalnızca stat olarak düşünmemek lazım. Bir saray yaptık. 400 milyon TL'lik yatırım var. Çimler hibrit uygulamasıyla güçlenecek, bir daha çim kaldırılmayacak. 12 gün içinde hibrit uygulaması sona erecek. Çim için 12 milyon TL, güvenlik için 20 milyon TL para harcadık" dedi.

"Amaç, Galatasaray'ın durumuna düşmemek"

Açılış için birkaç farklı organizasyon düşünen Başkan Fikret Orman ve kurmayları, siyaset dünyasına ve taraftara ayrı ayrı açılışlar düzenlemeyi düşünüyor. Amaç Galatasaray’ın durumuna düşmemek. Zira hatırlanacağı üzere TT Arena’nın 15 Ocak 2011'deki açılışına katılan dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, taraftarların ıslıklı protestosu karşısında stadı erken terk etmek zorunda kalmıştı.