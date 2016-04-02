Vodafone Arena'daki ilk maçın biletleri karaborsaya düştü

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'da açılış maçında Bursaspor ile oynayacağı maçın biletleri karaborsaya düştü. 300 liradan 4 bin lira arasında değişen bilet fiyatları internet üzerinden satılıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Siteler arasında en ilginci ise "karaborsa" adlı siteler oldu. Bu internet sitelerinden iletişime geçtiğimiz satıcılar, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın dahi arkadaşlarına bilet bulamadığı Bursaspor maçına, istenildiği sayıda bilet bulacağını iddia ediyor.

"Maç günü 1.000 lira olur"

Henüz ellerinde az sayıda bilet olduğunu ancak bu sayının tüm biletlerin satışa çıkmasıyla artacağını anlatan satıcılar, "Şu an aslında kampanya yapıyoruz. En düşük bilet fiyatı 400 lira. Maç günü yaklaştıkça bu rakam 1000 liraya kadar çıkacak. Herkes bilet almanın peşinde. Biz biletleri önceden alıyoruz. Sınırımız yok. Bu bizim profesyonel olarak yaptığımız bir iş" diyor.

Kayseri maçı da var



Türkiye'deki internet sitelerinin yanı sıra yabancı sitelerde de Beşiktaş-Bursaspor, maçının biletleri satılıyor. Ancak bu sitelerde paralarını kaptıran taraftarlar da var. Beşiktaş'ın sosyal medyadaki taraftar hesapları, "Bu sitelere itibar etmeyiniz" mesajı geçiyor. Yabancı sitelerde maçın biletleri dolar üzerinden satılıyor. En düşük rakamın 129 dolar olduğu sitelerde, vip tribünlerin bilet ücreti ise 1200 doları geçiyor. Bu siteler sadece Bursaspor değil, henüz satışa çıkmamış olan Kayserispor maçı için de bilet satışı gerçekleştiriyor. Kredi kartı üzerinden çekilen paraların iade olması neredeyse imkansız. Sitede irtibata geçilecek iletişim bilgileri de bulunmuyor.



Karaborsa biletler daha çok internet üzerinden müşteri buluyor ve yine internet üzerinden bilet transferi yapılıyor. Bilet transferleri yapmak için ise kişinin TC Kimlik Numarası gerekiyor. Bilet satın almak isteyen kişi parayı karaborsacının hesabına yatırıyor.* Ardından bilet transferi gerçekleşiyor. Bilet transferi yapılmadan başka bir kişinin kartı ile maça girmek mümkün değil.

Daha öncede sıkça gündeme gelen karaborsa bilet satışlarıyla ilgili olarak Passolig Fanatik gazetesine şu açıklamayı yapmıştı: "Dünyanın herhangi bir yerindeki biletle girilen herhangi bir sanat veya spor etkinliğinde bir bilet sahibi, biletini dilerse bir başka kişiye devredebilir. Bu durum iki kişi arasında sözlü bir akit ile gerçekleştirilmektedir. Passolig olarak, bir bilet sahibinin, dilerse biletini bir arkadaşına, tanıdığına armağan edebilmesinde herhangi bir sakınca görmediğimiz gibi, maç izleme kültürümüz içerisindeki bu yaygın davranışın ikram geleneğimiz ve toplumsal ilişkilerin zenginliği açısından desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz."