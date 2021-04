Vladimir Nabokov'un Süpermen şiiri ilk kez yayımlandı

T24 Dış Haberler

Lolita kitabının yazarı Vladimir Nabokov'un Süpermen'in perspektifinden yazdığı kayıp şiir yayımlandı. Şiirde Süpermen, Lois Lane ile çocuk yapma imkanı olmaması konusundaki üzüntüsünden söz ediyor.

İlk kez Timez gazetesinin edebiyat ekinde yayımlanan şiirin adı "The Man of To-morrow's Lament" (Yarının Adamının Ağıtı). Nabokov, Süpermen'in şehirde Lois Lane ile dolaşırken gözlük takmak zorunda olduğunu düşünüyor çünkü: "otherwise(öbür türlü), / when I caress her with my super-eyes(Ona süper gözlerimle baktığımda), / her lungs and liver are too plainly seen (akciğerleri ve kalbi açıkça görünüyor) / throbbing (atıyorlar)”.

Nabokov'un şiirinde Süpermen aşık olsa da "bu cinayet olacağı için" evlenemiyor ve "aşk patlamasının" Lane'i öldüreceğini söylüyor; "What monstrous babe, knocking the surgeon down, (Ne tür bir canavarımsı bebek, cerrahı devirir) / would waddle out into the awestruck town? (Şaşkın şehre doğru emekler?”)"

Rus akademisyen Andrey Babikov'a göre Nabokov, Hamlet'e de göndermelerde bulunan şiirini ilk olarak New Yorker dergisinin şiir editörüne gönderdi. Editör Charles Pearce, "Çoğu okuyucumuzun anlayacağını düşünmüyoruz" diyerek şiiri yayımlamayı reddetti.