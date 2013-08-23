VJ Bülent 'Geber Sisi' yerine 'Geber Mursi' deyince olanlar oldu

Sosyal paylaşım sitelerinde son günlerin en sıcak konularının başında kuşkusuz ki Mısır geliyor. Bu doğrultuda gerek siyasiler, gerekse sanat dünyasının ünlü simaları yaptıkları paylaşımlarla oldukça kısa bir süre içerisinde gündemin ilk sırasına yerleşmeyi başarıyorlar.

Büyük tepki aldı

VJ Bülent'in Twitter hesabından yaptığı 'Geber Mursi' paylaşımı da gecenin en çok konuşulan konularıdan biri haline geldi. Radikal’de yer alan habere göre, takipçileri tarafından yoğun bir tepkiyle karşılaşan VJ Bülent, ilerleyen dakikalarda kullandığı ifadelere açıklık getirmek durumunda kaldı.

Yıllarca televizyonlarda müzik programı sunan ve kamuoyunda VJ Bülent olarak bilinen Bülent Çarıkçı Twitter hesabından; "Mursi denen şeytan... Geber artık" yazdı. Bir anda yüzlerce tepki mesajı almaya başlayan Çarıkçı, kendisine yöneltilen küfürlü mesajlara aynı tonda karşılık vermeyi tercih etti.

Mursi değil Sisi’ymiş

Bir takipçisinin kendisine yönelik hakarete varan mesajlar göndermesi üzerine, o kullanıcıya aynı şekilde yanıt veren ünlü isim, "Yatağa gel, göstericem aşkım" şeklinde paylaşımda bulundu. VJ Bülent bir Twitter kullanıcısının "Sisi demek istediniz herhalde" şeklindeki sorusuna ise, "Haklısınız... yanlış oldu" cevabını verdi. Mursi değil de Sisi'yi kastettiği ortaya çıkan VJ Bülent'e bu kez de "Baştan niye söylemedin. Hem boş yere bir sürü küfür yedin hem de küfür ettin" tepkisi geldi.

İlerleyen saatlerde VJ Bülent'e ait tweet'lerin çoğunun silindiği gözlenirken, takipçilerin tepkileri ise hala devam ediyor.