Vizyonun yeni kadın süper kahramanı Gal Gadot, Wonder Woman’ı yorumladı: Evrensel bir karakter, herkese hitap ediyor

2 Haziran’da Türkiye’de vizyona giren Wonder Woman’ın başrolünü üstlenen İsrailli oyuncu Gal Gadot, canlandırdığı karakter hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Rol için teklif geldiğinde çok büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Gadot, Diana karakteri için “Saf, iyi kalpli biri. Bir de evrensel bir karakter, herkese hitap edebiliyor. Diana, daha iyi bir dünya için yaşıyor” yorumunda bulundu.

Gadot’un başrolü paylaştığı Chris Pine ve filmin yönetmeni Patty Jenkins ile birlikte HT Pazar’dan Sema Ereren’in sorularına verdiği cevaplar şöyle:

Wonder Woman ile tanışıklığınız nasıl başladı?

Yeni değil, çok eskilere dayanıyor. Çizgi roman kitaplarına çok ilgim olmasa da her kendimi bildim bileli hayatımda vardı Wonder Woman...

Yeni Wonder Woman olacağınız açıklandığında neler hissettiniz?

Acayip bir mutluluk ve minnet hissettim. İnanılmaz bir yolculuk bu. “Wonder Woman” harika bir setti, yaşadığım en güzel deneyimlerden oldu.

Önceki filmlerinizde büyük beğeni topladınız malum. Aynı tepkiyi bu film için de almayı bekliyor musunuz?

Çok şanslıyım ki insanlar tarafından işlerim hep beğenildi. Yeni karakterime çok odaklanarak hazırlandım, elimden ne gelirse yaptığımı söyleyebilirim. Umarım yeni filmim beğenilecek.

Diana nasıl bir kadın?

Diana, duygularıyla hareket eden bir kadın. Herkesin mutluluğunu istiyor. Dünyayı saf bir gözle görüyor. Hayatta bir amacı olduğunu bilerek büyümüş. Bir savaşçı olduğu kadar bir barış elçisi.

Wonder Woman’ı bu kadar sevilen bir karakter haline getiren şey ne oldu sizce?

Saf, iyi kalpli biri. Bir de Wonder Woman’ın evrensel bir karakter olduğu için, herkese hitap edebiliyor. Diana, daha iyi bir dünya için yaşıyor.

Rolünüze nasıl hazırlandınız? Eminim epey zorlu olmuştur...

Her gün saatlerce spor salonunda ağırlıklar kaldırdım, dövüş sanatları eğitimi aldım, at bindim, kılıç kullanma eğitimleri aldım. Haftanın 6 günü böyleydi. Fiziksel olarak zorlanacağımı tahmin etmemiştim hazırlık sürecinde. Stresli de oldu ama hep iyi hislerle çabaladım. Yaklaşık 6 ayda hazırlandım.

Yönetmen Patty Jenkins ile Batman V Superman filmindeki yönetmeniniz Zach Snyder’ı kıyaslayacak olursanız...

Film yapım sürecinde elbette farklı stillere sahiptiler. Ama ikisini de çok sevdim, iyi anlaştık. Harika insanlar ve süper yetenekliler.

Birleşik Krallık’ta dondurucu soğukta çekim yaptıktan sonra hastalanmadınız mı?

O kostümlerle dondurucu soğukta bir başıma değildim neyse ki. Sette ısıtıcıları yanımdan eksik etmeyen arkadaşlarımız sayesinde üşümedim. Yanımdan hiç ayrılmadılar. Ama işin ilginç yanı havanın ne denli dondurucu olduğunu bile unuttum çoğu kez. Role öyle bir odaklanmışım ki dondurucu soğuk bile işlemedi.

Peki kostümler?

20’nci yüzyılın başlarının kostümünü üzerimde gördüğümde tarif etmesi imkânsız bir heyecan yaşadım. Zaten oldum olası o dönemin filmlerini sevmişimdir. O kostümleri deneyimlemek, üzerimde taşımak benim için çok özel oldu.

Film salonundan çıkarken ne hissedeceğiz?

Hepiniz çok keyif alacaksınız. Hayattaki en büyük eleştirmenim kendimim. Dürüst olarak söyleyebilirim ki film muhteşem oldu. Aksiyon, aşk, umut ihtiyacımız olan her şeyi kucaklamaya hazır olun.

Yönetmen Patty Jenkins: Filmimiz size iyi gelecek



Filminizi neden izlemeliyiz?

Süper kahraman filmlerinin hayatımızda yapmaya korktuğumuz değişimler için bizi yüreklendirdiğine inandım hep. Bu nedenle bizim filmimiz size iyi gelecek.

Chris Pine: Gal, bu hayatta gördüğüm en güzel kadınlardan



Projeye dahil olmanızdaki sebep neydi?

Karar sürecimde yönetmenimiz Patty etkili oldu. İlk buluşmamızda 2 saatte filmin çatısından tutun da 80’lerin pop kültürüne dek her şeyi konuştuk. Enerjisi tam anlamıyla ihtiyaç duyduğum şeydi.

Setteki yönetmen Patty?

Bir kere insan psikolojisinden çok iyi anlayan bir kadın. Bir şekilde devam etmeniz için sizi yola sokmayı, motive etmeyi beceriyor.

Gadot’u Wonder Woman kostümüyle gördüğünüz ilk anda ne hissettiniz?

Dürüst olmak gerekirse Gal, bu hayatta gördüğüm en güzel kadınlardan. Bu arada çok da komik ve zeki... Heyecanlandım.

Rolünüze nasıl hazırlandınız?

15 saatlik setler için spor şarttı. Kimi zaman bir sahneyi defalarca çektik. Sıkı bir antrenman programıyla vücut direncimi artırdım.

Filmi izledikten sonra ne hissederiz dersiniz?

Romantizm ve aksiyon bir arada! Daha ne olsun... Asla hayal kırıklığına uğramış hissetmeyeceksiniz.