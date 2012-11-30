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Kültür-Sanat

Vizyonda bu hafta hangi filmler var...

Bu hafta 2'si yerli, 5 yeni film vizyona giriyor

30 Kasım 2012 11:48

Aksiyon filmleriyle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip Jean-Claude Van Damme ile Scott Adkins, Dolph Lundgren'in rol aldığı "Evrenin Askerleri: İntikam Günü", sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. 3 boyutlu olarak çekilen filmin yönetmenliğini John Hyams üstlendi.

 

Roland Emmerich'in 1992'de başlattığı Evrenin Askerleri serisinin son versiyonu olan "İntikam Günü", uzun zaman önce uyutulan ve genetik müdahalelerle birer ölüm makinesine dönüştürülen iki askerin aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.

Yönetmen Ruhi Karadağ'ın "cezaevi ve açlık grevlerini" işlediği belgesel-dram türündeki filmi "Simurg", gösterime girecek.

Haftanın diğer yerli yapımı ise gerilim ve korku türündeki "Görünmeyenler".

Yönetmen koltuğuna Chris Terrio'nun oturduğu "Operasyon Argo" dram-gerilim türündeki haftanın yabancı filmi.

Komedi türündeki "New York'ta 2 Gün" ise Avrupalılarla Amerikalılar'ın farklarını gözler önüne sermeye çalışıyor.

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simurgfilmsinemaOperasyon ArgoGörünmeyenlerİntikam GünüEvrenin Askerleri İntikam GünüNew Yorkta 2 Gün

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