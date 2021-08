Vizyona giremeyen filmler ekrana geliyor

Pandemiden dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence dolu en yeni filmleri temmuz ayında Tivibu'da ekranla geliyor. Platformun seyircileri, Kırmızı Halı klasöründe merakla beklenen 'Godzilla vs. Kong' ve 'Wonder Woman 1984' gibi filmleri ilk izleyenler arasında yer alacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, temmuz ayında fantastikten bilimkurguya, gerilimden müzikale farklı türlerdeki en yeni vizyon filmlerini seyircilerle buluşturuyor.

Kemal Sunal'ın vefatının 21'inci yıldönümünde ünlü sanatçıyı unutmayan platform, 3 Temmuz'dan itibaren sanatçının filmlerini Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin/Kemal Sunal Filmleri klasöründe ekranlara getiriyor. Ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı filmler de temmuzda Tivibu'nun içerikleri arasında öne çıkıyor.

Yeni vizyon filmlerinden Godzilla ve Kong'un savaşını beyazperdeye taşıyan, bu yılın beklenen filmi 'Godzilla vs. Kong', aynı isimli efsane video serisine dayanan 'Mortal Kombat' ve yeni tehlikelerle karşı karşıya olan Wonder Woman'ın maceralarını konu edinen 'Wonder Woman 1984' gibi yapımlar, fantastik film tutkunlarını ekran başına kilitliyor. Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan 'Tepelerde', başrollerinde Angelina Jolie ve Nicholas Hoult'un rol aldığı gerilim filmi 'Ölmemi İsteyenler' ve animasyon klasiği 'Tom ve Jerry' de vizyon yapımları arasında bulunuyor.

Platformun temmuz içeriklerinde, sanatçının anısına saygı duruşu için hazırlanan ve aralarında "Kapıcılar Kralı", "Korkusuz Korkak", "Köşeyi Dönen Adam", "Atla Gel Şaban" gibi Yeşilçam klasiklerinin bulunduğu 20 filmlik Kemal Sunal seçkisi de öne çıkıyor.

Platformun Sinema TV kanalında Kırmızı Halı Kuşağı'nda ve Sinema 1001'de Kült Filmler Kuşağı'nda ay boyunca "Kara Şövalye", "Kara Şövalye Yükseliyor", "Batman Başlıyor", "Tenet" ve "Yıldızlararası" filmlerinin de aralarında olduğu sekiz Christopher Nolan filmi de izleyiciyle buluşuyor. (İHA)