Vizyona bu hafta hangi filmler giriyor?

Senarist Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın üstlendiği ''Sümela'nın Şifresi Temel'' filminin devamı niteliğindeki ''Moskova'nın Şifresi Temel'' izleyicilerle buluşacak. İlk etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilen film, Moskova'dan Trabzon'a uzanan ve bolca güldürü vaad eden yanlışlıklar komedyası.





Mutluluk Asla Yalnız Gelmez

Orijinal adı "Un Bonheur N'arrive Jamais Seul" olan Fransız yapımı "Mutluluk Asla Yalnız Gelmez" filminin yönetmen koltuğunda James Huth oturuyor.

Gad Elmaleh ve Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı filmde, hayatları birbirinin zıttı olan iki insanın ilişkisini ele alıyor.



Otel Transilvanya

Yönetmenliğini Genndy Tartakovsky'nin üstlendiği ABD yapımı üç boyutlu animasyon film "Otel Transilvanya" da haftanın bir diğer yapımı.

Yapımcılığını Michelle Murdocca, yönetici yapımcılığını ise Adam Sandler, Robert Smigel ve Allen Covert gerçekleştirdiği filmin senaryosunu Peter Baynham ile Robert Smigel kaleme aldı. "Otel Transilvanya" 3D ve Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.