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Kültür-Sanat

Vizyona bu hafta hangi filmler giriyor?

Bu hafta biri yerli, 3 komedi filmi gösterime girecek

23 Kasım 2012 10:38

Senarist Yılmaz Okumuş'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Adem Kılıç'ın üstlendiği ''Sümela'nın Şifresi Temel'' filminin devamı niteliğindeki ''Moskova'nın Şifresi Temel'' izleyicilerle buluşacak. İlk etabı Rusya'nın başkenti Moskova'da çekilen film, Moskova'dan Trabzon'a uzanan ve bolca güldürü vaad eden yanlışlıklar komedyası.


 

Mutluluk Asla Yalnız Gelmez

 

 

 

Orijinal adı "Un Bonheur N'arrive Jamais Seul" olan Fransız yapımı "Mutluluk Asla Yalnız Gelmez" filminin yönetmen koltuğunda James Huth oturuyor.

Gad Elmaleh ve Sophie Marceau'nun başrollerini paylaştığı filmde, hayatları birbirinin zıttı olan iki insanın ilişkisini ele alıyor.


Otel Transilvanya

 

Yapımcılığını Michelle Murdocca, yönetici yapımcılığını ise Adam Sandler, Robert Smigel ve Allen Covert gerçekleştirdiği filmin senaryosunu Peter Baynham ile Robert Smigel kaleme aldı. "Otel Transilvanya" 3D ve Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.

ETİKETLER

sinemaotel transilvanyaMutluluk Asla Yalnız GelmezSümelanın Şifresi Temel

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