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Kültür-Sanat

Viyanalı çellist Lukas Lauermann İstanbul'a geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - VİYANALI çellist Lukas Lauermann, 21 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da konser verecek

19 Şubat 2018 18:48

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - VİYANALI çellist Lukas Lauermann, 21 Şubat Çarşamba günü İstanbul’da konser verecek.

İstanbul Avusturya Kültür Ofisi tarafından Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konserde Lukas Lauermann, “sınırlara kulak asmayan modern klasik müzik” olarak tanımladığı müziğini dinleyiciyle buluşturacak. Beyoğlu\'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat\'ın performans mekanı Loca\'da gerçekleştirilecek konser, 21 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da başlayacak.

Pek çok müzik grubu ve müzisyenle işbirliği yapan, önemli tiyatro oyunları ve performanslar için de besteleri bulunan Lauermann’ın kendi bestelerinden oluşan ilk solo albümü “How I Remember Now I Remember How” geçtiğimiz yıl yayınlandı.

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