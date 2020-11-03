Viyana'daki terör saldırısından sonra dünya liderlerinden kınama mesajları: Burası bizim Avrupa'mız, düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen silahlı saldırının ardından dünya liderlerinden kınama mesajları geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel "İslamcı terörizmle' savaşmak ortak mücadelemiz" derken Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron, "Burası bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli" dedi.

Viyana'da dün gece meydana gelen silahlı saldırıda, biri saldırgan olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Avusturya İçişleri Bakanı, saldırı hakkında "Apaçık bir terör saldırısı olduğuna inandığımızı teyit edebilirim. Birkaç fail olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da terör saldırısını olduğunu söyledi ve önceden planlanmış bir saldırı olduğunu ekledi.

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Saldırının ardından dünya liderlerinden de kınama mesajları geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından "Biz Fransızlar, Viyana'daki saldırıdan sonra Avusturya halkının yaşadığı şok ve acıyı paylaşıyoruz. Fransa'dan sonra bir ulusa daha saldırıldı. Burası bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştığını bilmeli. Hiçbir şeye boyun eğmeyeceğiz" açıklamasını yaptı. ,

ABD Başkanı Donald Trump da saldırının ardından bir tweet atarak şunları yazdı: "Avrupa'daki bir korkunç terör eyleminden sonra dualarımız Viyana halkıyla. Bu masum insanlara yönelik şeytani saldırılar durmalı. ABD, radikal İslamcı teröristler dahil olmak üzere teröristlerle savaşta Avusturya, Fransa ve tüm Avrupa'nın yanındadır"

ABD Başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin adayı olan Joe Biden'da Twitter'dan bir mesaj yayımlayarak şunları yazdı: "Viyana'da bu gece yaşanan korkunç terör saldırısından sonra Jill ve ben kurbanları ve ailelerini dualarımızda tutuyoruz. Nefret ve şiddete karşı hepimiz bir durmalıyız"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, Avusturya'nın yanında olduğunu söyledi. Merkel, "İslamcı terör bizim ortak düşmanımız. Bu katillere ve kışkırtıcılara karşı mücadele bizim ortak kavgamız" dedi.