Viyana'da sinagog yakınında silahlı saldırı: En az iki kişi yaşamını yitirdi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin yaralandığını duyuruldu.

Reuters'ın aktardığına göre Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Apaçık bir terör saldırısı olduğuna inandığımızı teyit edebilirim. Birkaç fail olduğuna inanıyoruz. Maalesef birçok ölü ve yaralı var" dedi.

Bir sokakta ateş edip bağıran şahsın olduğu video saldırının ardından sosyal medyada yayılırken, paylaşılan görüntüler henüz doğrulanmadı. Viyana polisinden yapılan açıklamada, insanlar sosyal medyada video ve fotoğraf paylaşmamaya çağırıldı.

Avusturya Yahudi cemaati lideri Oskar Deutsch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırının hedefinin sinagog ve bitişiğindeki bürolar olup olmadığının net olmadığını, o sırada kapalı olduklarını duyurdu.

Yerel haber ajansı APA, en az iki kişinin hayatını kaybettiğini, yararlılar arasında polislerin de olduğunu aktardı.