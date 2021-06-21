Viyana Büyükelçisi, Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının açıklamasını doğruladı: 14 gün sonra Avusturya’nın Wels kentinden yargılanacak

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatının verdiği bilgilerin doğru olduğunu belirterek, Korkmaz’ın 14 gün sonra Avusturya’nın Wels kentinde yargılanacağını söyledi.

Ceyhun, Korkmaz'ın avukatının sözlerinin hatırlatılması üzerine, avukatın yaptığı açıklamayı doğruladı. Büyükelçi, Ceyhun, “Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili avukatının yapmış olduğu açıklama doğrudur. Kendisi Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’ne çıktı. Mahkeme görevsizlik kararı verdi. Çünkü yasalara göre yakalandığı yerdeki mahkemenin onu yargılaması gerekiyor. 14 gün sonra dava Wels’te görülecek. Bende bu bilgileri teyit ediyorum. Ayrıca Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’ye iade edilmek istediğini avukatı bize bildirdi." ifadelerini kullandı. (DHA)

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Yeni bir iddianame mi var?

Davada Kingston ailesi üyeleri, (Jacob, Isaiah, Rachel ve Sally Kingston) ifadelerinde 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile 'vergi teşviki' sağlayan ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri, gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.

Lev Dermen ise suçlamaları reddetti ama sanıklar, 2019 ve 2020'de suçlu bulunup mahkum edildiler.

Kingston ailesi ve Dermen hakkındaki cezanın karar süreci devam ederken, ABD de vergi teşvik yöntemleri ile usulsüzlük yapılarak elde edilen ve aklanan paraları geri alma için yasal süreci devam ettiriyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınmasının hangi dosyayla bağlantılı olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı kaynaklar, Korkmaz'a Türkiye'de yöneltilen suçlamalar ve Lev Dermen'in mahkemedeki ifadelerine bakıldığında Korkmaz hakkında ABD'de gizli bir iddianame daha olabileceği yorumu yapıyor. Ancak eğer iddia edildiği gibi gizli bir iddianame varsa, Korkmaz ABD'de gözaltına alınana ya da alınacağının duyurulmasına kadar bu iddianame üzerindeki gizliliğin kalkması beklenmiyor.

Hukuk uzmanlarının dikkat çektiği bir diğer nokta da, Korkmaz'ın Utah Mahkemesi'nde görülen mevcut davada müşterek davalı konumuna getirilmiş olma ihtimali.

Bu dava, Kingston ailesi ve Dermen'in ABD Hazinesi'ni dolandırarak Türkiye'deki şirketler dahil farklı aracılar üzerinden kara para akladıkları iddialarını inceleyen mevcut soruşturmanın görüldüğü dava. Hukukçular, Korkmaz'ın müşterek davalı konumuna getirilebilmesi için ayrı bir iddianame hazırlanmış olması gerektiğini, Avusturya'daki tutukluluğunun da bununla ilgili olabileceğini ifade ediyor.

Türkiye'de dava ne aşamada?

Korkmaz hakkında Türkiye'de devam eden dava ne aşamada?

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi.

'Suç gelirlerini aklama' iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti: