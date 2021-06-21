Sezgin Baran Korkmaz mahkemede susma hakkını kullandı, Avusturya'da tutukluğu 5 Temmuz'a kadar uzatıldı

Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, BBC Türkçe'ye açıklamasında müvekkilinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söyledi. Korkmaz'ın 14 günlük tutukluluk süresince itiraz hakkı bulunuyor.

ABD'de devam eden dava ve mallara el koyma kararı

ABD'nin Utah eyaletinde görülen davada, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Türkiye'deki mal varlıklarına 'kara para aklandığı' iddiasıyla savcılık tarafından yapılan el koyma talebi ve Avusturya'daki hukuki süreç ile ilgili gelişmelerin Korkmaz'ın durumunda belirleyici olacağı ifade ediliyor.

Avukatları, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasının eski dosyayla bağlantılı yeni bir dava olduğunu söylemişti.

ABD'nin Utah eyaletinde görülen mevcut davada savcılık, Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki mal varlığına 'kara para aklandığı' iddiasıyla el koyma talebinde bulundu.

BBC Türkçe'nin kamuya açık mahkeme tutanakları, belgeler, avukatlar ve davayı yakından takip edenlerden edindiği bilgilere göre ABD'de savcılığın Utah Mahkemesi'ne 17 Haziran'da ilettiği aralarında SBK Holding'in şirketlerinin, mülklerinin ve hesaplarının da bulunduğu 'el konulması talep edilen mal varlıkları listesine' ilişkin kararın 23 Ağustos'taki duruşmada alınması bekleniyor.

Mahkemede el konulması için listeye ek maddeler eklenmesine yönelik daha önce yapılan bazı talepleri, sanıklardan Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzhyan) itirazları üzerine "iddialar ile mülkler arasındaki bağa dair yeterli delil bulunamadığı" gerekçesiyle reddedilmiş, ek deliller sunulması talebinde bulunulmuştu.

Utah Mahkemesi'nde görülen davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston Kardeşler ile Lev Aslan Dermen'in (Levon Termendzgyan) vergi bağlantıları ve Amerikan Vergi Dairesi'ni (IRS) dolandırarak elde ettikleri paraları nasıl akladıkları inceleniyor.

BBC Türkçe'nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021'de söz konusu dava dosyasındaki baş sanık Dermen'in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi.

Savcılık talebinde, "listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini" iddia etti.

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede, Sezgin Baran Korkmaz'a ve şirketine ait el konulması talep edilen mal varlıkları arasında, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi'ne gönderilen yaklaşık 8 milyon dolar, SBK Holding AŞ ve sanıklar veya SBK Holding kontrolü altındaki kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler, SBK Holdins USA Inc tarafından devredilen onlarca milyon dolar, Bodrum'daki Kervansaray Hotels, Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Bombardier Global özel jeti, Setap (Blane) Teknoloji'ye ait Beylerbeyi, Ortaköy ve Kuruçeşme'deki arsalar, SBK'ya ait bir yat da var.

Davada, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortaklığı yaptığı Kingston ailesi ve Dermen, ABD'deki şirketlerinin, 2010-2016 yılları arasında "yenilenebilir biyoyakıt üretip sattığına" dair sahte belgeler düzenleyerek, ABD Milli Gelirler Vergi Dairesi'nin (IRS) sağladığı yaklaşık 511 milyon dolarlık vergi indiriminden haksız yere faydalanmakla suçlanıyor.

Mahkeme belgelerinde "vergi teşviki kullanılarak usulsüzlük sonucu elde edilen gelirlerin yaklaşık 134 milyon dolarlık kısmının da Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de sahibi ve bağlantılı olduğu şirketlere gönderdiği" öne sürülüyor.

Yeni bir iddianame mi var?

Davada Kingston ailesi üyeleri, (Jacob, Isaiah, Rachel ve Sally Kingston) ifadelerinde 2014-2018 yılları arasında biyoyakıt dolandırıcılık ağı ile 'vergi teşviki' sağlayan ABD Hazinesi'nden elde ettikleri gelirleri Sezgin Baran Korkmaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu SBK Holding kontrolündeki inşaat, ilaç şirketleri, gayrimenkul yatırımları aracılığıyla Türkiye'ye gönderdiklerini itiraf ettiler.

Lev Dermen ise suçlamaları reddetti ama sanıklar, 2019 ve 2020'de suçlu bulunup mahkum edildiler.

Kingston ailesi ve Dermen hakkındaki cezanın karar süreci devam ederken, ABD de vergi teşvik yöntemleri ile usulsüzlük yapılarak elde edilen ve aklanan paraları geri alma için yasal süreci devam ettiriyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alınmasının hangi dosyayla bağlantılı olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı kaynaklar, Korkmaz'a Türkiye'de yöneltilen suçlamalar ve Lev Dermen'in mahkemedeki ifadelerine bakıldığında Korkmaz hakkında ABD'de gizli bir iddianame daha olabileceği yorumu yapıyor. Ancak eğer iddia edildiği gibi gizli bir iddianame varsa, Korkmaz ABD'de gözaltına alınana ya da alınacağının duyurulmasına kadar bu iddianame üzerindeki gizliliğin kalkması beklenmiyor.

Hukuk uzmanlarının dikkat çektiği bir diğer nokta da, Korkmaz'ın Utah Mahkemesi'nde görülen mevcut davada müşterek davalı konumuna getirilmiş olma ihtimali.

Bu dava, Kingston ailesi ve Dermen'in ABD Hazinesi'ni dolandırarak Türkiye'deki şirketler dahil farklı aracılar üzerinden kara para akladıkları iddialarını inceleyen mevcut soruşturmanın görüldüğü dava. Hukukçular, Korkmaz'ın müşterek davalı konumuna getirilebilmesi için ayrı bir iddianame hazırlanmış olması gerektiğini, Avusturya'daki tutukluluğunun da bununla ilgili olabileceğini ifade ediyor.

Türkiye'de dava ne aşamada?

Korkmaz hakkında Türkiye'de devam eden dava ne aşamada?

Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı 'mal varlığı değerini aklama' davasının ilk duruşmasının görüldüğü 17 Mayıs'ta mahkeme Korkmaz hakkında yakalama kararını kaldırarak, yokluğunda tutuklama kararı verdi.

'Suç gelirlerini aklama' iddiasıyla açılan bu davada Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, Korkmaz ve 'çevresindeki şahısların' ortak hareket ederek ABD'deki irtibatları ile elde ettikleri 'haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları' belirtiliyor.

Mahkeme duruşmayı 18 Ocak 2022'ye erteledi.

Korkmaz'ın avukatları daha önceki açıklamalarında bu suçlamalarla ilgili şunları söylemişti: