Vivet Kanetti ve Ayşegül Sönmez kitaplarını imzalıyor

Kültür sanat sitesi Sanatatak yazarı Vivet Kanetti ve Sanatatak kurucusu Ayşegül Sönmez, bugün saat 16:00'da Haydarpaşa Garı'nda kitaplarını imzalıyor.

3-11 Haziran tarihleri arasında Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşen 9. Kadıköy Kitap Günleri etkinliğine Sanatatak yazarları da katılıyor.

Onur konuğunun Füruzan olduğu, Yayıncılık Onur Ödülü'nün şu an cezaevinde olan Cumhuriyet gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'a, Çizgi Roman Ödülü'nün de Suat Yalaz'a verildiği Kadıköy Kitap Günleri'nde bine yakın yazar kitaplarını imzaladı.

Yarın sona erecek olan etkilikte Sanatatak yazarları Vivet Kanetti ve Ayşegül Sönmez bugün kitaplarını imzalayacak.

Vivet Kanetti'nin eserleri şöyle:

Bizans Sohbetleri (1988)

Kurabiye Saatinde (1992)

Kırık Zarlar (1997)

Hissesiz Kısalar (1998)

Turuncu Kayık (2000)

Koş Süreyya Koş Şampiyon Olacağız (2002)

Prenslerin Adası (2002)

Bana Modern Türkün Tarifini Yapabilir misin Kaan? (2009)

Huysuzun Teki (2009)

Kız Ayakları (2010)

Ayşegül Sönmez'in eseri şöyle:

Ben Ayşegül Sönmez Çağın İçinde (2017)



