Vitor Pereira: Futbol bazen çok adaletsizdir; yarım puanı bile hak etmediler

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından futbolun adaletsiz olduğunu ve Alanyaspor'un yarım puanı bile hak etmediğini belirtti.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 2-1 yenildiği maçtan sonra konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, üst üste ikinci lig maçını kaybetmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Pereira, Alanyaspor’un iki kez kaleye geldiğini ve galibiyeti hak etmediğini söyledi. Pereira’nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Sezon başındaki aynı ofansif ve baskılı oyunumuzu oynayabilmemiz için değişiklikler yapmamız gerekiyor maç içerisinde, yorulan oyuncular oluyor. Bugün de takımım her şeyi yaptı. Gerçekten bizim için çok önemli bir maçtı ve sahada her şeyimizi verdik. Çok baskılı oynadık, rakibimizi kendi yarı sahalarından çıkartmadık. Ama iki kere gelip iki gol attılar. Futbol bazen çok adaletsizdir. Bugün belki de beraberliği, yarım puanı bile hak etmediler ama futbolda bu tarz sonuçlar olabiliyor. Taraftarlarımız için çok üzgünüm. Rakibin ikinci golüne kadar bizi desteklediler. Savaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçta bunu telafi etmek için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

"İstediğimiz seviyede antrenman yapamadık"

“İstediğimiz seviyede antrenman yapamamaya başladık yoğun maç takviminden dolayı. Milli takım aralarında çok fazla giden oyuncular oldu. Dolayısıyla oyun seviyemizi kaybettik ama bugün sahada istediğim tempoyu gördüm. Taraftarlarımız için, başkanımız için çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarların protest etmesi çok normal, hayal kırıklığı yaşıyorlar. Biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama bizim çok çalışmamız gerekiyor. Taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, çünkü onlar bu kulübün ruhu.”

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