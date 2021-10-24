Rıdvan Dilmen: Pereira'ya 'Getir sözleşmeni, tazminatın ne kadar' derim
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçının yorumladı, oyun sistemini eleştirdi.
24 Ekim 2021 21:53
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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı. Vitor Pereira’nın sitemini eleştiren Dilmen, tecrübeli teknik direktörün Mesut Özil tercihini de değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen’in açıklamalarından öne çıkanlar:
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Fenerbahçe zor bir Trabzonspor maçı oynadı. Perşembe günü de zor bir maç oynadı. ama 5 farklı oyuncuyla oynayarak aslında hazır bir takım görüntüsü vermedi. İlk 15 dakikada hücumda fazla pozisyon bulmadı. Alanya hiç kaleye gitmedi. Fenerbahçe rakip sahaya gidiyor ama problem çözmüyor. Böylesine takım halinde bekleyen takımlara karşı kenarlara iner isabetli orta yaparsınız. Nazım gidip yaptı mı, yapmadı. Ferdi yaptı mı? Yapmadı.
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Ne kaldı silahın? Duran top. Kim şut atar, kucaktaki oyuncular mı; gerideki oyuncular mı? Fenerbahçe kontra atak takımı gibi oynadı. Gustavo ile Zajc ilk 20 dakikadaki baskıdan sonra geri geldi. Gustavo ve Zajc şut mesafesine gelemedi. Fenerbahçe'nin 3'lü oynamadığını, top rakipteyken 5'li oynamak istedi. Ama bu takımdaki oyuncular bu 5'li oynayamaz. Ferdi ile oynayamazsın. Sıfır ihtimal. Hiçbir şey tesadüf değildir. Ödül ve ceza vardır. Alanya sabırla oynadı ve ödülünü aldı.
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Sabah akşam aynı yerden gol yersem, bir şeyler yaparım. Problem var. Kenarlar, stoperlerin arkaları. Fenerbahçe hazırlık maçlarından bu yana aynı golleri yiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam, buna bir şey yaparım. Bence Vitor Pereira bunu görmüyor, gören insan bunu yapar mı? Devamlı aynı goller.
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Ben Pereira olsam bu kadroda Mesut'u oynatmam. Veya İrfan Can'ı transfer etmem. Benim Mesut'a özel bir sevgim vardır; ama Mesut bu takımda hiçbir şey yapmaz. Mesut'un karşığılı serbest futbolcu. Rossi serbest oyuncu. Kenar oyuncusu değil. En yetenekli 2-3 kalecisinden bir tanesi oyunda. Görünen köy klavuz istemiyor. Bugün takıma karışmakla istişare farklı şeylerdir. Bir kulüp başkanı bugün Ahmet Nur Çebi de Sergen Hoca'yla, Burak Bey'in Fatih Hoca'yla ilişkisi farklı. Ali Koç'un "Bu oyuncuları neden oynatamıyoruz?" diye sorabilir. 'Mesut var, İrfan Can neden oynamıyor' sorabilir.
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Fenerbahçe'nin sorunu kadro zaafiyeti değildir. Sorunu kadronun doğru şekilde dizilemeyişidir. Hocasının sistemi. Futbolun parçalarından sonucu görmesidir. Kompakt oynamamk doğru. Ama oyuncuya göre sistemdir. Fenerbahçe bu oyun düzeniyle asla ve asla oynamaz. Ali Koç devreye girmeli. Avrupa kupalarına iyi başladığı halde kötü devam etmiş. Bu kador kötü kadronuz yok. 'Bu kadroya ancak bu kadar kötü oynatabilirsin' derim. Maçtan sonra 'Pereira istifa' sesi var mıydı? Yönetim istifa sesleri vardı.
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'Mesut'un ölüsü oynar' diye bir söyleme karışmıyorum. Fenerbahçe doğru oynatılırsa bol alternatifli bir kadrosu vardır. İyi savunma, bek ve orta saha oyuncuları vardır. Fenerbahçe'nin forvet arkası da Mesut ve Mesut gibi oynayacak bir çok oyuncusu vardır. Josa bile orada oynar. Fenerbahçe'nin 4-2-3-1'in şahane sol açıkı vardır. Şahane sağ açığı vardır.
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Enner Valencia 23 dakika oynamayacaksa hiç kadroya alma. Valencia'nın yorucu maçlar geçirdiğini biliyorum ama senin Fenerbahçe'nin en büyük gol silahı. 45 dakika oynamayacaksa. Valencia'yla başlar 60'da çıkarırım. Serdar golünü de attı. Ama son 20 dakika karambole dönen oyunda oynatırım.
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Önemli olan bu krizi iyi yönetmek. Trabzon'da iyi yönetilmedi. Fenerbahçe'nin elinde güçlü kadrosu var. Ama doğru oynarsa. Mutlak ama müdahele gerekiyor. Pereira ayrılsın veya ayrılmasın, o konulardan anlamam. Ali Koç müdahahe etmeli. Hocam, 2-3 yiyoruz" derim. Mesut'u oynaması gereken yerde oynatırım. Meselesi Mesut değil. Mesut krizi olarak ortaya çıkıyor.
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"Vitor Pereira bu şablonda ısrar ederse, ne olur?" sorusu üzerine Rıdvan Dilmen, "Getir bakayım sözleşmeni, tazminatın ne kadar bakayım!' derim ve parayı öder gönderirim. Bu sistemle olmaz. Fenerbahçe lider olduğu gün de bu bunu söyledim. Fenerbahçe'nin işi çok zor. Futbol matematik değil. Çok çözülmeyecek bir şey değil. Pereira'nın çok artıları vardır. Pereira daha önce Fenerbahçe'de 4'lü oynadı. Bir teknik adamın 4'lü ve 3'lü oynama meziyeti vardır. Bazen oyuncularla fazla takışmayacaksınız.