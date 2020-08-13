"Virüsün ne kadar aldatıcı olduğunu gördük": Yeni Zelanda 102 günden sonra yeni Koronavirüs vakalarıyla karşı karşıya

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100 günden fazla yerel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşının yaşanmadığı Yeni Zelanda'nın en büyük kenti Auckland'de ortaya çıkan 17 yeni vaka, şehirde yeniden önlemlerin sıkılaştırılmasına neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 1.4 milyon nüfuslu şehirde geçen hafta ilk olarak 4 kişilik bir ailede görülen Covid-19 vakalarının daha sonra 17 kişiye yükseldiğini duyurdu. Ardern, "İyileşmeden önce durum daha kötüye gidecek" dedi.

Koronavirüs'le mücadelede attığı adımların başarısından sıkça bahsedilen Yeni Zelanda'da yeni vakaların ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Ardern, "Bir kez daha bu virüsün ne kadar aldatıcı olduğunu ve ne kadar kolay yayıldığını anlamış olduk. Hızlı ve sert adım atmak hâlâ en iyi strateji" dedi.

Vakaların çıkmasının ardından 3 günlük kısa tecrit kararı alınan kentte bu cuma verilecek bir kararla sürenin uzatılması bekleniyor. Tecrit kuralları çerçevesinde iş, alışveriş ya da spor gibi gerekçeler dışında vatandaşların evde kalması, okulların ve ihtiyaç kapsamında olmayan işletmelerin kapanması gerekiyor.

Auckland'de çıkan vakaların kaynağının hâlâ tespit edilemediği belirtiliyor.