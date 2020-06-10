'Virüssüz İtalyan köyü' 1 Euro'ya ev satıyor!

Bununla birlikte, Cinquefrondi kasabası sakinleri arasında bugüne kadar hiç Covid-19 vakası bildirilmedi ve Calabria, İtalya'nın en düşük virüs bulaşma seviyesine sahip bölgeleri arasında yer alıyor.

Cinquefrondi Belediye Başkanı Michele Conia, CNN’e yaptığı konuyla ilgili açıklamasında, "Sahip olduğumuz terk edilmiş birçok ev için yeni sahipler bulmak, şehrin güzelliğini yitirmiş ve kayıp kısımlarını kurtarmak için başlattığım Güzellik Operasyonu’nun önemli bir parçası. Ebeveynlerimin göç ettiği Almanya'da büyüdüm, sonra ülkemi kurtarmak için geri döndüm. Çok fazla insan on yıllar boyunca burada boş evleri ardında bırakarak kaçtı. Buna teslim olamayız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı, "Ferahlatıcı tepeler ve iki ılık deniz arasında yükseliyoruz, kasabanın yanında tertemiz bir nehir var ve plajlar arabayla sadece 15 dakika uzaklıkta” açıklamasını yaparak Cinquefrondi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekti.