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Yaşam

'Virüssüz İtalyan köyü' 1 Euro'ya ev satıyor!

10 Haziran 2020 23:55

İtalya’nın Calabria bölgesinin bulunan ve bugüne kadar sakinleri arasında hiç yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası bildirilmeyen Cinquefrondi kasabası, kendini “virüssüz köy” ilan ederek, evlerini teminatsız olarak "1 Euro"dan satışa çıkardı.

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