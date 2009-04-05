Virüslü pil, daha uzun dayanıyor

Genleriyle oynanmış virüsler daha dayanıklı ve güçlü pil yapılmasına olanak tanıyor.



Massachusetts Institute of Technology (MIT - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) araştırmacıları, tarihte ilk defa genetik özellikleri değiştirilmiş virüsler ile hem pozitif hem de negatif kutuplara sahip lityum-iyon pil yapmayı başardı.



Küçük bir virüsü kendi verdikleri emirleri yapması için mutasyona uğratan araştırmacılar, virüste bulunan iki geni değiştirerek daha verimli, daha güçlü lityum-iyon pil üretti.



Elektrik prizine bağlanarak şarj edilebilen hybrid (hibrit - melez) otomobillerde kullanılan piller ile eş özellikli enerji kapasitesi ve güç performansına sahip pil üretmeyi başaran MIT araştırma görevlisi Angela Belcher ve ekibi, M13 adı verilen bir virüste bulunan iki geni değiştirerek sonuca ulaştı.



M13 virüsünün yapısını değiştiren araştırmacılar, mutasyona uğramış virüs ile demir fosfattan yapılı bir kabuk üretip, bunu karbon bir nanotüple bağlayarak minik ve güçlü bir elektrod ürettiler.



Böyle bir elektrodun MP3 oynatıcılar, cep telefonları gibi ürünler için güçlü hafızalar da üretilebileceğini belirten Belcher, aynı zamanda günümüzdeki pil teknolojilerinden çok daha çevre dostu pillerin yapımında kullanılabileceğini söyledi.



"Günümüzün en iyi pilleri ile eş kapasite ve güç performansına sahip bir ürüne ulaştık" şeklinde konuşan Belcher, sözlerine şöyle devam etti:



"Şimdiye kadar standart bir iPod'u mevcut standart pilinden üç kat daha uzun süre çalıştırabildik, eğer gerçekten ölçeklendirebilirsek, elektrikli bir otomobile güç vermemesi için önümüzde hiçbir teknik engel yok" ancak Belcher, böyle bir ölçekleme için henüz bir çözüm bulamadıklarını da ekliyor.



Üretilen pilin, çevre ile dost olduğunu belirten Belcher, bu durumu şu şekilde açıklıyor:



"Ürettiğimiz pil virüs üzerine kurulu, yani canlı bir organizma. Pilin içindeki malzemeleri üretmesi için bir virüs kullanıyoruz, bu ürünün organik olduğunu söyleyebiliriz"



Belcher, yaptığı açıklamada, genetiği ile oynadıkları virüsün, pilin yapısını oluşturan demir fosfatı üretmek için tasarlandığını belirtiyor. Bu malzemenin iyi bir iletken olmadığını ifade eden araştırmacı, malzemenin mikroskobik boyutta kullanıldığı zaman güçlü bir pil yarattığını ifade ediyor.



Lityum piller hem hafif, hem de güçlü olmalarıyla özellikle yüksek amper değerlerine sahip olan elektronik mimaride kullanılıyor. Ancak bu piller elektronlarını hızlı bir şekilde dağıtamıyor. Belcher'in ekibinin tasarladığı ve çalıştırdığı pil ise, elektron dağıtımını hızlı bir şekilde yaptığından, daha fazla güç sağlıyor.



(Kaynak: ntvmsnbc)

