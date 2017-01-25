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Sağlık

"Virüsler hastalık yayarken kendi aralarında bir iletişim ağı kuruyorlar"

İsrail'de yapılan araştırmaya göre, virüsler arasındaki bu mesajlaşma şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıkların önüne geçilebilir

25 Ocak 2017 11:11

İsrail’de yapılan yeni bir araştırma, bakterileri enfekte eden virüslerin birbirleriyle iletişim kurduğunu ortaya koydu. Habertürk'te yer alan habere göre, Weizmann Enstitüsü Moleküler Genetik Bölümü’nden bilim insanları, enfeksiyon sırasında virüslerin çevreye, kendi soyundan gelenler ve çocukları için “kısa bilgilendirmeler” içeren moleküller saldığını, diğer virüslerin de bunları alıp okuyabileceklerini keşfetti.

Profesör Rotem Sorek’in başında bulunduğu ekip, kültür bakterileri geliştirdi ve onları virüslerle enfekte etti. Ekip daha sonra, bakteri ve virüsleri kültürden çıkararak ortama salınan en küçük molekülleri inceledi. Sorek, “Bulduğumuz molekül, her jenerasyon virüsün, sonraki akrabalarıyla iletişim kurmasını sağlar” diye konuştu.

Sonuçları Nature Dergisi’nde yayınlanan araştırma, virüsler arasındaki bu mesajlaşmanın şifrelerinin çözülmesi halinde, viral hastalıklara karşı mücadelede dengeleri insanoğlu lehine değiştirebilir.

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