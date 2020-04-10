Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur: Bilim insanları yıkanabilir maskelerin enfeksiyon riskini artırdığını söylüyor

Virüs bilimci Prof. Dr. Selim Badur Açık Radyo’da Ömer Madra ile birlikte yaptığı programda, British Medical Journal dergisinde çıkan bir makalede, Türkiye’de de çok kullanılan yıkanabilir siyah maskelerin enfeksiyon riskini artırdığına yönelik bir makale yazıldığını söyledi.

Covid-19’la ilgili dünyada yayımlanan makaleleri yayında paylaşan Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selim Badur, salgın nedeniyle dünya genelinde nakliyat işlerinin aksaması sonucu, gıda malzemesine ulaşmada sorunlar çıktığını belirtti. Badur “Dünya genelinde hali hazırda 812 bin milyon kişide beslenme yetersizliği var”dedi.

Saygın bilim dergisi Lancet’te yayımlanan bir makaleye de dikkat çeken Badur, dünyanın Koronavirüs salgınında ikinci dalgaya hazırlıklı olması için alınması gereken acil önlemlerin tartışılması gerektiği belirtiliyor.

Sience dergisinde çıkan bir makalede de ailelerin Koronavirüs salgını nedeniyle çocuklarını aşı için hastanelere götürmediğine dikkat çekildiğini belirten Badur, aşıları aksatmanın farklı olumsuzluklara yol açabileceğini kaydetti.